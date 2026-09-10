Рабочая станция HP ZGX Fury AI на базе NVIDIA GB300 вышла в двух форм-факторах

Компания HP анонсировала рабочую станцию ZGX Fury AI на аппаратной платформе Blackwell Ultra для задач в области ИИ. Новинка доступна для заказа в двух исполнениях: «настольном» башенном форм-факторе и в корпусе 5U для монтажа в серверную стойку.

В основу системы положен суперчип Grace Blackwell GB300. Задействованы процессор Grace с 72 Arm-ядрами, функционирующий в тандеме с 496 Гбайт памяти LPDDR5X-6400 SOCAMM, и ускоритель B300 с 252 Гбайт памяти HBM3E. Применена система жидкостного охлаждения. Устройство располагает адаптером NVIDIA ConnectX-8 с двумя портами 400Gb QSFP112: они позволяют объединить две рабочие станции в единую вычислительную платформу.

Рабочая станция несёт на борту накопители HP Z Turbo Drive PCIe M.2 SSD вместимостью 2 и 4 Тбайт, а также Z Turbo PCIe NVMe M.2 SED NMIC SSD на 2 Тбайт. Доступны четыре дополнительных слота М.2 — два с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и два с поддержкой PCIe 6.0 x4. Могут формироваться массивы RAID 0/1. Присутствуют три слота PCIe 5.0 x16, два из которых работают в режиме х8. При необходимости может быть добавлен дискретный ускоритель NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell (24 Гбайт GDDR7) или NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (16 Гбайт GDDR7).

Спереди предусмотрены по два порта USB 3.0 Type-A и USB 3.1 Type-C, а также аудиогнёзда на 3,5 мм. Сзади расположены четыре разъёма USB 3.1 Type-А, сетевые порты 1GbE RJ45 (удалённое управление) и 10GbE RJ45, набор аудиогнёзд, интерфейс Mini-DP. Питание обеспечивает блок мощностью 1600 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium. Говорится о совместимости с Ubuntu 24.04 LTS (с набором инструментов NVIDIA AI Developer Tools).

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