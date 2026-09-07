В 2026 году темпы роста облачного рынка России существенно замедлились. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование iKS-Consulting, в первом полугодии выручка компаний, предоставляющих облачные услуги, выросла год к году на 13,6 % до 123 млрд руб. и может за 2026 год достичь 500 млрд руб. (+19,4 %), тогда как в 2025 и 2024 гг. темпы роста рынка составили 39 % (до 418,6 млрд руб.) и 42 % (324,5 млрд руб.) соответственно.

Эксперты iKS-Consulting проанализировали облачный рынок по трём сегментам: IaaS, PaaS и SaaS. Наиболее стремительно развивался в 2019–2025 гг. сегмент PaaS (рост в диапазоне от 37 до 59 % г/г). Темпы роста сегмента IaaS составили 30,5–56,3 %, сегмента аSaaS — 13–36 %. Почти половину облачного рынка в 2025 году занимал сегмент SaaS (45,6 %), 43,7 % было у IaaS и 10,8 % — у PaaS.

В связи с замедлением темпов роста в I полугодии аналитики iKS-Consulting скорректировали прогноз для основных сегментов на 2026 год: по сегменту IaaS рост, как ожидается, составит 18,2 % (до 216 млрд руб.) вместо ранее ожидавшихся 27%, по PaaS — 20 % (до 53 млрд руб.) вместо 32 %, SaaS — 21,1 % (до 231 млрд руб.). Аналитики объясняют замедление роста рынка зависимостью провайдеров от «железа» с GPU и высокой учётной ставкой ЦБ РФ.

В iKS-Consulting также отметили, что в сегменте IaaS одним из наиболее быстрорастущих направлений в прошлом году была аренда серверов с GPU (рост выручки на 39 %). Виртуальные публичные ЦОД увеличили выручку на 24 %, частные облачные решения на инфраструктуре провайдера — 18 %, а серверы Bare Metal — на 12 %. В сегменте PaaS быстрее всего росла выручка платформ для машинного обучения (MLOps) — на 29 %, платформы баз данных показали рост на 23 %, сервисы управления контейнерами — на 22 %.

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