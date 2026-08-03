Рынок облачных услуг во II квартале показал самый высокий темп роста за восемь лет

Согласно данным Synergy Research Group, затраты на облачные инфраструктурные услуги во II квартале 2026 года выросли год к году более чем на $43 млрд, достигнув $143 млрд. В предыдущем квартале объём глобального рынка облачных инфраструктур, темпы роста которого в годовом исчислении увеличиваются 11-й квартал подряд, составил $128,6 млрд — за всё это время рынок увеличился вдвое. Рост во II квартале достиг 43 %, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. И основным драйвером этого ускоренного роста рынка стал генеративный ИИ.

Среди ведущих провайдеров облачных услуг по-прежнему лидирует Amazon. За ней следуют Microsoft и Google, которые продолжают демонстрировать значительно более высокие темпы роста. Доля глобального рынка этих компаний во II квартале составила 28 %, 20 % и 15 % соответственно. Во втором эшелоне провайдеров облачных услуг самые высокие темпы роста были у CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe, Nebius, Anthropic и Nscale.

Девять неооблаков вошли в число 40 крупнейших поставщиков облачных услуг исходя из доходов. Как сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group, ИИ-технологии подстегнули облачный рынок и сейчас обеспечивают беспрецедентный рост. Основная часть рынка облачных инфраструктурных услуг приходится на публичные IaaS и PaaS, объёмы которых увеличились на 47 %. В сегменте публичных облаков на долю трёх лидеров приходится 67 % рынка. За последние два квартала доля США на мировом рынке увеличилась, что отражает масштабное развитие инфраструктуры в США как гипескейлерами, так и неооблаками.

Впрочем, облачный рынок продолжает расти во всех регионах мира. Наиболее высокий рост показали Индия, Индонезия, Ирландия, Таиланд и Малайзия, темпы роста которых значительно превышают среднемировые. С большим отрывом лидируют США, которые намного превосходят по масштабам весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок США вырос на 49 % за минувший квартал, что значительно превышает среднемировой показатель. В Европе по-прежнему лидируют Великобритания и Германия, хотя наиболее высокий рост отмечен у Ирландии, Норвегии, Дании и Финляндии.

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