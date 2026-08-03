Рынок облачных услуг во II квартале показал самый высокий темп роста за восемь лет

 
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Согласно данным Synergy Research Group, затраты на облачные инфраструктурные услуги во II квартале 2026 года выросли год к году более чем на $43 млрд, достигнув $143 млрд. В предыдущем квартале объём глобального рынка облачных инфраструктур, темпы роста которого в годовом исчислении увеличиваются 11-й квартал подряд, составил $128,6 млрд — за всё это время рынок увеличился вдвое. Рост во II квартале достиг 43 %, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. И основным драйвером этого ускоренного роста рынка стал генеративный ИИ.

Среди ведущих провайдеров облачных услуг по-прежнему лидирует Amazon. За ней следуют Microsoft и Google, которые продолжают демонстрировать значительно более высокие темпы роста. Доля глобального рынка этих компаний во II квартале составила 28 %, 20 % и 15 % соответственно. Во втором эшелоне провайдеров облачных услуг самые высокие темпы роста были у CoreWeave, OpenAI, Oracle, Crusoe, Nebius, Anthropic и Nscale.

Источник изображения: Synergy Research Group

Источник изображения: Synergy Research Group

Девять неооблаков вошли в число 40 крупнейших поставщиков облачных услуг исходя из доходов. Как сообщил Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group, ИИ-технологии подстегнули облачный рынок и сейчас обеспечивают беспрецедентный рост. Основная часть рынка облачных инфраструктурных услуг приходится на публичные IaaS и PaaS, объёмы которых увеличились на 47 %. В сегменте публичных облаков на долю трёх лидеров приходится 67 % рынка. За последние два квартала доля США на мировом рынке увеличилась, что отражает масштабное развитие инфраструктуры в США как гипескейлерами, так и неооблаками.

Впрочем, облачный рынок продолжает расти во всех регионах мира. Наиболее высокий рост показали Индия, Индонезия, Ирландия, Таиланд и Малайзия, темпы роста которых значительно превышают среднемировые. С большим отрывом лидируют США, которые намного превосходят по масштабам весь Азиатско-Тихоокеанский регион. Рынок США вырос на 49 % за минувший квартал, что значительно превышает среднемировой показатель. В Европе по-прежнему лидируют Великобритания и Германия, хотя наиболее высокий рост отмечен у Ирландии, Норвегии, Дании и Финляндии.

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