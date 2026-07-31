NOAA откажется от суперкомпьютеров HPE Cray для прогнозирования погоды, отдав предпочтение Google Cloud

США более не намерены использовать государственные суперкомпьютеры для прогнозирования погоды. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) решило использовать для своих операций в этой сфере мощности Google Cloud, сообщает The Register.

Объявлено, что управление станет первым национальным центром прогнозирования погоды, использующим ресурсы коммерческого облака. Впрочем, метеослужба Великобритании тоже переходит на гибридную схему, переводя свои ресурсы в Microsoft Azure. Обычно же все национальные метеорологические службы в мире используют либо собственные суперкомпьютеры, либо сторонние мощности, финансируемые за счёт государства.

Ранее контрактом на управление суперкомпьютерами NOAA обладала General Dynamics, последними стали машины HPE Cray в дата-центрах в Аризоне и Вирджинии. Системы Dogwood и Cactus могли обеспечивать около 14 Пфлопс вычислительных мощностей. Теперь управление намерено перенести свою систему Weather and Climate Operational Supercomputing System в облако к декабрю 2027 года, вместе с ПО, применяемым для анализа данных Национальной метеорологической службой США (National Weather Service, NWS), входящей в состав NOAA.

В управлении считают, что использование облака сделает подготовку прогнозов более быстрой и гибкой, что позволит обнародовать соответствующие данные значительно быстрее, эффективнее оповещать об экстремальных погодных явлениях и др. Вероятно, локальные системы не справлялись с задачами достаточно эффективно, во всяком случае в NOAA заявляют, что именно облако позволит устранить традиционные «узкие места» стационарных систем. Так, в сезон тропических штормов можно будет наращивать вычислительные мощности за счёт облачных ресурсов и сокращать их использование, когда погода успокоится.

В рамках нового соглашения NOAA также может использовать ИИ-инструменты Google DeepMind для создания системы прогнозирования AI Global Forecast System. Это, как ожидается, позволит давать точные прогнозы погоды с использованием на 99,7 % меньшего количества вычислительных циклов — на прогнозирование будут уходить не часы, а минуты.

NWS уже занимается обновлением ПО, работающего с данными от математических моделей GFS и GEFS. В марте ведомство заключило контракты с Accenture и Booz Allen Hamilton, которые будут курировать разработку ПО для облачных ресурсов (HIVE и CIRRUS). Это программное обеспечение предназначено для региональных подразделений и будет рассылать экстренные предупреждения, заменяя действующие локальные программы.

Для выполнения новых задач Google рассчитывает использовать инстансы Google Cloud H4D на базе AMD EPYC Turin, предоставляющие до 192 vCPU (полноценное ядро, а не SMT), 1488 Гбайт RAM и 200G-интерконнект. Для выполнения задач, требующих использования суперкомпьютеров, можно использовать Cluster Toolkit для развёртывания кластеров и Cluster Director для их обслуживания. Служба Batch берёт на себя управление очередями, планированием и выделением ресурсов.

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