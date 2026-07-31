Qualcomm намерена заработать в 2029 году на чипах для ЦОД $15 млрд

Согласно планам Qualcomm, выход на рынок чипов для ЦОД принесёт ей $15 млрд годового дохода к 2029 финансовому году. Это огромный рост, но объём продаж выглядит довольно скромно по сравнению с уже закрепившимися на рынке конкурентами, отметил The Register.

Qualcomm объявила итоги III квартала 2026 финансового года, завершившегося 28 июня. Результаты вполне соответствуют прогнозам аналитиков, но компания предоставила сдержанный прогноз по прибыли и выручке за текущий квартал, объяснив его продолжающимся дефицитом поставок компьютерных комплектующих, особенно памяти.

При этом Qualcomm предупредила, что вынуждена принять жёсткие меры для защиты рентабельности продукции в будущем. В их числе — повышение цен на все компоненты, начиная с 1 сентября, и поиск новых способов защиты своей цепочки поставок. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон (Cristiano Amon) во время телефонной конференции с аналитиками. Он отметил, что не ожидает, что это решение негативно повлияет на и без того ослабленный рынок смартфонов.

«Даже двузначное повышение цен, которое является лишь следствием увеличения себестоимости сырья и кремниевых пластин, на самом деле незначительно по сравнению с величиной стоимости компонентов памяти», — сказал Амон, объяснив слабые продажи смартфонов высокой стоимостью оперативной памяти.

Также Qualcomm сообщила инвесторам, что ограничения в цепочке поставок означают, что Qualcomm ожидает «ускорения снижения доходов от продукции Apple», поскольку её вклад в iPhone следующего поколения «ожидается существенно ниже, чем наша предыдущая оценка в 20 %». Компания предупредила инвесторов, что в следующем году выручка от продаж компании Apple составит менее $2 млрд.

Вместе с тем финансовый директор Акаш Палхивала (Akash Palkhiwala) заявил, что рост бизнеса Qualcomm, не связанного с мобильными телефонами, в 2027 финансовом году, как ожидается, позволит полностью заменить выручку от поставок Apple. Руководители компании сообщило, что к 2029 финансовому году, как ожидается, объём продаж продукции, не связанной с мобильными телефонами, достигнет $40 млрд в год, при этом выручка от продаж автомобильной продукции составит $10 млрд, а от устройств IoT — $14 млрд.

Амон сказал, что компания находится на пути к достижению выручки в $5 млрд от продажи чипов для ЦОД в следующем году. В этом компании поможет недавнее приобретение Modular Inc., компании-разработчика ПО для ИИ-инфраструктуры. Производитель чипов заявил, что планирует представить новую программную платформу ИИ на основе технологии Modular в следующем месяце. В ближайшей перспективе компания ожидает, что рост выручки от продаж, не связанных с мобильными телефонами, включая ЦОД, увеличится с 24 % в 2026 финансовом году до более чем 60 % в 2027 финансовом году.

«Хорошая новость в долгосрочной перспективе заключается в том, что компания быстро переориентируется на доходы, не связанные с мобильными телефонами, достигнув рекордных показателей в сегменте чипов для автомобильной промышленности и запуска своих первых крупных продуктов для дата-центров в конце этого года», — сообщил агентству Reuters Боб О'Доннелл (Bob O'Donnell), главный аналитик TECHnalysis Research.

Выручка Qualcomm в III финансовом квартале снизилась на 4 % до $9,95 млрд, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG, в $9,67 млрд (по данным CNBC). Скорректированная прибыль (Non-GAAP) составила $2,21 на разводнённую акцию по сравнению с прогнозом в $2,23.

В полупроводниковом секторе (QCT) выручка упала на 5 % — до $8,50 млрд с $8,99 млрд годом ранее. При этом выручка в автомобильном сегменте выросла на 61 % до $1,59 млрд, в сегменте IoT — на 9 % до $1,83 млрд, а в сегменте мобильных устройств упала на 20 % до $5,09 млрд. Выручка от лицензий (QTL) за квартал составила $1,28 млрд (падение — 3 %), что выше прогноза StreetAccount в $1,26 млрд.

В текущем квартале Qualcomm планирует получить скорректированную прибыль (Non-GAAP) на разводнённую акцию в диапазоне от $2,05 до $2,25 при выручке от $9,7 до $10,5 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидают скорректированную прибыль на разводнённую акцию в размере $2,36 при выручке в $10,02 млрд.