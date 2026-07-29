«Яндекс» сообщил о росте выручки B2B Tech на 29 % и занялся оптимизаций инфраструктуры

Компания «Яндекс» сообщила финансовые результаты за II квартал 2026 года. Выручка компании выросла на 16 % год к году до 386,3 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 56 %, составив 47,6 млрд руб., чистая прибыль выросла на 298 % до 64,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 35 % год к году до 88,9 млрд руб.

Выручка бизнес-блока «Б2Б Тех» (Yandex B2B Tech) выросла на 29 % г/г до 15,3 млрд руб. Росту способствовало продолжающееся расширение клиентской базы и увеличение объёма потребления сервисов со стороны крупных корпоративных клиентов. Важную роль играет и растущий спрос на ИИ-решения и сервисы информационной безопасности.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 43 % год к году, достигнув 3,7 млрд руб. Рост связан с изменением структуры выручки в пользу более маржинальных PaaS/SaaS, а также с повышением операционной эффективности, в том числе благодаря интеграции ИИ-инструментов в процессы разработки и другие внутренние функции. Рентабельность скорректированного показателя EBITDA увеличилась на 2,3 п.п. до 24,4 %. В будущем компания ожидает дальнейшего улучшения маржинальности.

Общее количество клиентов Yandex Cloud выросло до 64 тыс. При этом ключевыми драйверами роста бизнеса по-прежнему являются ИИ- и ИБ-сервисы, которыми пользуются 37 и 53 % крупных клиентов соответственно — рост год к году на 10 и 9 п.п. По сравнению с предыдущим кварталом потребление коммерческих токенов через API на платформе Yandex AI Studio выросло вдвое — до 398 млрд токенов, и на 70 % больше, чем за весь 2025 год. Отмечен и продолжающийся рост «Яндекс 360», которым уже пользуются более 117 млн пользователей и 185 тыс. организаций. Общее количество платных учетных записей Яндекс 360 на конец II квартала 2026 года составляет 8,9 млн, включая 2,4 млн записей крупных компаний.

«Яндекс» также сообщила об успешной реализации программы оптимизации вычислительной инфраструктуры, позволившей сэкономить в I полугодии 2026 года 9,2 млрд руб., повысив эффективность использования вычислительных мощностей, Высвободившиеся ресурсы были направлены на масштабирование разработки ИИ-технологий. «Яндекс» постоянно занимается оптимизацией, регулярно проводит технические и бизнес-аудиты использования вычислительных мощностей, чтобы повышать эффективность существующей инфраструктуры и избегать «потерь» ресурсов.

Одно из ключевых направлений программы — динамическое перераспределение вычислительных ресурсов, когда при снижении пользовательской нагрузки свободные мощности автоматически передаются на выполнение других задач. Например, ночью, когда пользовательская активность снижается и нагрузка на сервисы уменьшается, GPU автоматически подключаются к обучению новых моделей, что сводит к нулю простой вычислительных ресурсов. В рамках оптимизации часть моделей перевели на архитектуру MoE. Также использовали подход, при котором одна небольшая модель обучается на основе другой, уже обученной большой модели, — и квантизацию.

Параллельно была улучшена инфраструктура обучения и инференса. В частности, ускорили загрузку данных для обучения моделей, распараллелили вычисления, внедрили кеширование и прогнозирование нескольких следующих токенов (EAGLE). Также была улучшена работа традиционных серверов на базе CPU, для чего применили технологии оптимизации компиляции PGO и BOLT.

Не оставили без внимания и хранилища. Специалисты компании пересмотрели правила хранения данных на всех этапах их жизненного цикла — от сроков хранения до размещения данных в различных типах хранилищ, устранили избыточное дублирование данных, протестировали новые алгоритмы сжатия и внедрили инструменты, которые автоматически находят неиспользуемые таблицы, поля и резервные копии, а также помогают рациональнее распределять данные между разными типами хранилищ (HDD, SSD и др.).

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