ОС «Альт» получили поддержку отечественных процессоров «Иртыш» на архитектуре LoongArch

Компания «Базальт СПО», занимающаяся разработкой системного программного обеспечения на базе Linux, в том числе по требованиям российского законодательства в области защиты информации, объявила о выпуске предварительных технических образов ОС «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» для китайской архитектуры LoongArch.

Одним из ключевых партнёров «Базальт СПО» в развитии решений на архитектуре LoongArch является компания «Трамплин Электроникс» — разработчик и производитель российских процессоров «Иртыш», в основу которых положена упомянутая выше архитектура. Устройства на базе данных процессоров могут применяться в облачных средах, дата-центрах, научных и инженерных расчётах, в автоматизированных системах управления, программируемых логических контроллерах, бортовых устройствах и других областях.

Программные платформы «Альт» и процессоры «Иртыш» используются в том числе в рабочих станциях и серверах от компании «Норси-Транс». В 2026 году на конференции ЦИПР «Базальт СПО» совместно с «Норси-Транс» и разработчиком инженерного программного обеспечения «Аскон» представила обновлённый ПАК для инженеров. В составе комплекса — отечественный процессор «Иртыш», операционная система «Альт» и САПР «Компас-3D».

Поддержка архитектуры LoongArch расширяет совместимость ОС «Альт» с оборудованием и позволяет создавать перспективные программно-аппаратные комплексы, в том числе в проектах с повышенными требованиями к безопасности, говорится в заявлении «Базальт СПО».

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: