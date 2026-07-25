Intel сообщила о самом высоком росте выручки за последние 15 лет —помог спрос на серверные чипы

Intel сообщила результаты II квартала 2026 финансового года, завершившегося 27 июня, которые превзошли прогнозы Уолл-стрит. При этом компания показала самый высокий рост выручки за последние 15 лет. Выручка составила $16,1 млрд, что на 25 % больше, чем годом ранее, и выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных LSEG (по данным CNBC) в размере $14,42 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) составила $0,42, значительно превысив прогноз аналитиков в $0,21.

«II квартал стал ещё одним кварталом уверенной работы, — сказал генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). — Выручка, валовая прибыль и прибыль на акцию превысили наши прогнозы. Это седьмой квартал подряд, когда мы превосходим наши финансовые ожидания». Тем не менее Intel сообщила об убытках (GAAP) в размере $11 млрд, в то время как годом ранее тоже были убытки, но гораздо меньше — $2,9 млрд.

Хотя наибольший спрос наблюдается на серверные чипы, подразделение Intel Client Computing Group (CCG) получило наибольшую выручку — $8,9 млрд (рост год к году на 13 %). Intel заявила, что глобальный дефицит памяти, вероятно, негативно скажется на продажах ПК в будущем, хотя считает, что выручка подразделения CCG останется в текущем квартале на прежнем уровне.

В то же время у подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), которое специализируется на продуктах для ЦОД и ИИ, выручка выросла гораздо больше — на 59 % до $6,3 млрд. По словам Тана, рост продаж серверных процессоров во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал самым сильным за всю историю компании.

Подразделение Intel Foundry, которое занимается производством чипов, получило выручку в размере $5,8 млрд (рост год к году на 31 %). Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) сообщил аналитикам в ходе телефонной конференции, что спрос превышает производственные возможности компании. «Клиенты продолжают демонстрировать сильную и устойчивую потребительскую активность», — отметил он.

В связи с этим Intel планирует значительно увеличить капитальные затраты в наращивание производства чипов не только для собственных нужд, но и для поставки другим компаниям. Зинснер заявил, что новейший технологический процесс Intel 14A в настоящее время опережает более старые процессы на данном этапе жизненного цикла. Он отметил, что большая часть увеличения капитальных вложений будет направлена на оснащение новых заводов. Однако, как пишет SiliconANGLE, Intel до сих пор не назвала ни одного крупного клиента, который заказал чипы с использованием своего самого передового процесса.

В текущем квартале Intel прогнозирует скорректированную прибыль (Non-GAAP) в размере $0,38 на акцию при выручке от $15,8 до $16,8 млрд. Это выше прогноза Уолл-стрит, который ожидает прибыль в размере $0,27 на акцию при объёме продаж в $15,1 млрд. Компания также повысила свой прогноз капитальных затрат на 2026 год до более чем $20 млрд, объяснив сохраняющимся спросом на ИИ-инфраструктуру.

По состоянию на закрытие торгов в четверг акции Intel выросли более чем на 170 % с начала 2026 года после взлета на 84 % в прошлом году, когда правительство США приобрело 10 % акций компании в рамках программы по поддержке производства микросхем в США. Однако в последнее время акции компании падают, снизившись в июле на 28 %.

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