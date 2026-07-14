Ambient Scientific представила микроконтроллер GPX10 Pro для ИИ на периферии

Компания Ambient Scientific анонсировала микроконтроллер GPX10 Pro для встраиваемых ИИ-приложений, работающих в режиме Always-On на периферийных устройствах. Новинка характеризуется небольшим энергопотреблением (менее 100 мкВт), благодаря чему может получать питание от небольшой батарейки.

Изделие оснащено ядром Arm Cortex-M4F, функционирующим на частоте от 100 кГц до 100 МГц. Есть 2048 Кбайт системной памяти SRAM и дополнительно 64 Кбайт памяти SRAM, которая используется Always-On-секцией. Для хранения данных может быть подключён внешний флеш-модуль SPI или QSPI.

В составе микроконтроллера задействованы десять программируемых ядер MX8 для выполнения задач глубокого обучения со сверхнизким энергопотреблением. Применён фирменный ИИ-движок DigAn, который позволяет ядрам переключаться между режимами Master (ведущий) и Slave (ведомый). Максимальная производительность составляет 512 GOPS при частоте 100 МГц с КПД более 7 TOPS/Вт. Возможно выполнение до 2560 операций MAC (умножение с накоплением) за такт, или 256 операций за такт в пересчёте на ядро. Говорится о поддержке стандартных нейронных сетей (CNN, RNN, LSTM, FCN).

Реализованы следующие интерфейсы: 16 × GPIO, 1 × I2C Slave, 1 × I2C Master, 2 × SPI, 2 × UAR, DVP (камера и пр.). Могут быть одновременно подключены до десяти цифровых и аналоговых датчиков, до четырёх аналоговых и двух цифровых микрофонов. Поддерживается асимметричное шифрование по алгоритму AES-128.

Разработчикам будет доступен специализированный SDK-комплект, совместимый с фреймворками для ИИ и машинного обучения Keras, Tensorflow и ONNX, средствами компиляции ONNX Runtime, MX8 Runtime, ONNX-MLIR и пр. Будет также предлагаться набор GPX10 Pro Development Kit с аналоговым и цифровым микрофонами, акселерометром, датчиком газа, встроенным разъёмом для камеры, модулем Bluetooth и другими компонентами. Заявлена поддержка операционных систем Windows и RTOS.

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