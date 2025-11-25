Стартап Kneron представил чип KL1140 для работы с ИИ-моделями на периферии

Американский стартап Kneron, по сообщению ресурса SiliconANGLE, разработал ИИ-чип KL1140, предназначенный для запуска больших языковых моделей (LLM) на периферийных устройствах. Утверждается, что изделие обеспечивает ряд существенных преимуществ перед облачными развёртываниями.

Kneron, основанная в 2015 году, базируется в Сан-Диего (Калифорния, США). Стартап проектирует чипы для всевозможного оборудования с ИИ-функциями: это могут быть роботы, подключённые автомобили и пр. Ранее Kneron представила решение KL730, которое объединяет четырёхъядерный CPU на архитектуре Arm и акселератор для задач инференса. В 2023 году компания привлекла на развитие $49 млн от Foxconn and HH-CTBC Partnership (Foxconn Co-GP Fund), Alltek, Horizons Ventures, Liteon Technology Corp, Adata и Palpilot. В общей сложности на сегодняшний день Kneron получила более $200 млн от различных инвесторов.

Характеристики нового чипа KL1140 полностью пока не раскрываются. Kneron заявляет, что это первый нейронный процессор, способный полноценно работать с сетями-трансформерами на периферии. Связка из четырёх чипов KL1140, как утверждается, обеспечивает производительность на уровне GPU при работе с ИИ-моделями, насчитывающими до 120 млрд параметров. При этом энергопотребление сокращается на 50–66 %. Суммарные затраты на оборудование могут быть снижены в 10 раз по сравнению с существующими облачными решениями. Среди других преимуществ запуска LLM на периферийных устройствах названы уменьшение задержки, отсутствие необходимости отправки конфиденциальных данных на внешние серверы и возможность использования даже без подключения к интернету.

Чип KL1140 ориентирован на такие задачи, как обработка естественного языка в реальном времени, голосовые интерфейсы, системы машинного зрения, интеллектуальные платформы видеонаблюдения и др. Разработчики могут применять изделие для безопасного локального развёртывания приложений ИИ без необходимости использования облачных ресурсов.

