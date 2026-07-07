Кастомный IRHX AWS на 9 % сократит расход воды в ЦОД

В отчёте об устойчивом развитии Amazon подробно рассказала о мерах, принимаемых для сокращения потребления электричества и воды. В частности, облачное подразделение AWS модернизирует аппаратное обеспечение ЦОД, что позволило снизить расход воды, сообщает Datacenter Dynamics.

Ключевую роль в сокращении водопотребления играет кастомный In-Row Heat Exchanger (IRHX), захватывающий тепло непосредственно от высокоплотного ИИ-оборудования в стойке посредством СЖО и отводящий его в теплообменник, выбрасывающий нагретый воздух в «горячий» коридор. Компания сообщает, что по мере ввода в эксплуатацию IRHX ожидается сокращение потребления воды на 9 % в сравнении с обычными ЦОД с испарительным охлаждением. AWS внедряет всё больше DLC-систем в новых и уже действующих ЦОД, хотя всё ещё полагается в некоторых задачах на воздушное охлаждение.

Впервые об IRHX компания упомянула около года назад, когда сообщила о начале развёртывания кастомной СЖО для NVIDIA GB200 NVL72. Тогда новость вызвала некоторый ажиотаж на рынке, вызвав временный спад акций конкурирующих поставщиков систем охлаждения вроде Vertiv. По словам AWS, кастомный IRHX позволил компании упростить масштабирование ИИ-инфраструктуры, поскольку решение совместимо с уже построенными дата-центрами, а кроме того, компания лучше контролирует цепочку поставок.

Также компания сообщила, что расширяет внедрение технологий умного учёта воды по всей сети своих ЦОД. Они в режиме реального времени могут отслеживать потребление, выявлять утечки воды и даже оперативно устранять их. В июне компания сообщала, что в 2025 году её дата-центры использовали 9,46 млн м3 воды. В целом эти и иные меры только в том году позволили сократить использование воды на 98 тыс. м3, благодаря чему индекс WUE дата-центров AWS снизился до 0,12 л/кВт∙ч, оптимизация в сравнении с 2024 годом составила 20 % и 52 % — в сравнении с уровнем 2021-го. При этом PUE дата-центров компании составил 1,14.

На конец 2025 года на территории 31 ЦОД Amazon действовали собственные системы очистки воды. В 26 очищенная вода применялась для охлаждения объектов, что позволило сохранить 849 тыс. м3 пресной воды. В 14 ЦОД используются системы сбора дождевой воды. Amazon заключила соглашение с 13 коммунальными компаниями о поставке очищенной воды для систем охлаждения 130 ЦОД, что позволит ежегодно экономить около 6 млн м3 пресной воды.

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