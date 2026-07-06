NVIDIA откладывает выпуск стоек Kyber на год и отказывается от архитектуры NVL72×2

Компания NVIDIA, по информации SemiAnalysis, вынуждена пересмотреть планы по выпуску ИИ-продуктов следующего поколения. В частности, возникли сложности с проектом стоек Kyber, релиз которых откладывается примерно на год — до 2028-го.

Изначально предполагалось, что NVIDIA выпустит стоечное решение Kyber NVL144/NVL72 в 2027 году. Система объединит 144 ускорителя Rubin Ultra с NVLink 7, обеспечив четырёхкратное повышение производительности по сравнению с Blackwell NVL72 (Oberon). Однако теперь стало известно, что вывод Kyber на коммерческий рынок задержится примерно на 12 мес. Связано это с трудностями при разработке центральной коммутационной платы (midplane). Выпуск NVL576 — более крупной системы, объединяющей восемь стоек посредством оптических соединений CPO, — скорее всего, также будет отложен или же решение выйдет ограниченной партией.

Сообщается, что NVIDIA полностью отказалась от архитектуры NVL72×2, которая рассматривалась в качестве альтернативы Kyber. В случае NVL72×2 изучалась возможность размещения двух стоек Oberon «спина к спине». Однако проект пришлось отменить из-за критики со стороны облачных провайдеров и гиперскейлеров, которые посчитали такую конструкцию неудобной и слишком дорогой в эксплуатации. Вместе с тем в GB200 NVIDIA тоже изначально отказалась от NVL36×2, но в итоге партнёры реализовали такую конфигурацию.

Отменён также выпуск изделий Rubin Ultra с четырьмя вычислительными чиплетами, тогда как коммутаторы NVLink с интегрированной оптикой (СРО) станут доступны не ранее, чем состоится анонс ускорителей Feynman. На этом фоне ожидается увеличение объёмов поставок решений Oberon Rubin и Oberon Rubin Ultra. В целом, уже организовано масштабное производство изделий Rubin: предстоящей осенью NVIDIA начнёт поставлять их восьми облачным партнёрам, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud.

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