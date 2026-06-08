Эстонская Skeleton Technologies представила новые ИБП для ИИ ЦОД

Эстонский поставщик энергетической инфраструктуры и силовых решений различного назначения — Skeleton Technologies — представил новые ИБП, разработанные специально для ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics.

Система GrapheneUPS предназначена для долговременной защиты операций ЦОД. При этом она соответствует требованиям регуляторов к подключению дата-центров к электросети.

По данным компании, в отличие от традиционных ИБП, система GrapheneUPS с двойным преобразованием энергии постоянно преобразует поступающий переменный ток в постоянный и обратно, изолируя критически важное ИИ-оборудование от помех в сети.

Кроме того, ИБП компании способны активно стабилизировать напряжение, например при его падении, перебоях с электроснабжением и других нештатных ситуациях, обеспечивая соответствие требованиям к состоянию сети без необходимости использования дополнительных сетевых стабилизаторов.

Skeleton утверждает, что использование новых ИБП благоприятно скажется на эффективности дата-центров. Компания заявляет, что система позволяет на 40 % увеличить вычислительные мощности и значительно сократить потребность в подключении к сети. Стабилизируя кратковременные сбои и компенсируя резкие изменения нагрузки, система способна помочь снизить риск перебоев в работе, защитить чувствительное к перепадам энергии оборудование и оптимизировать энергоснабжение всё более динамичных ИИ-нагрузок.

Skeleton утверждает, что система отличается гибкостью внедрения, может использоваться в «белом» и «сером» пространствах ЦОД, а также за пределами объекта в контейнерном исполнении. Кроме того, она дополняет аккумуляторные энергохранилища ЦОД, обеспечивая дополнительный уровень энергобезопасности в случае сбоев электроснабжения.

Компания Skeleton была основана в 2009 году в Тарту (Tartu, Эстония). Её первым клиентом стало Европейское космическое агентство (ESA), а впоследствии решения компании стали применять в немецкой автомобильной промышленности, в том числе в автомобилях BMW серий M и i7.

Помимо ИБП, компания разрабатывает суперконденсаторы на основе графена, в том числе для рынка ИИ ЦОД. Система компании способна сглаживать колебания нагрузки в электросетях и ИИ ЦОД менее чем за миллисекунду. Компания заявляет, что её решения позволяют дата-центрам выравнивать спрос на электроэнергию и снижать её потребление.

Своё первое производство в США компания открыла в Хьюстоне (Houston, штат Техас) ранее в этом году, а в Европе два её завода появились ещё в ноябре 2025 года — объект стоимостью $270 млн в Германии и объект стоимостью $60 млн в Финляндии.

В прошлом месяце появились данные о том, что компания привлекла €33 млн ($39 млн) в преддверии планируемого выхода на IPO в США в 2027 году.

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