Folio Photonics привлёк $8 млн и планирует начать продажи многослойных оптических дисков в 2027 году

Разработчик многослойных оптических дисков Folio Photonics успешно завершил раунд финансирования серии A, в рамках которого привлёк $8 млн инвестиций, сообщил ресурс Blocks & Files. В числе инвесторов — Material Impact и The O.H.I.O. Fund, а также JumpStart Ventures, Pavey Investments, Refinery Ventures и JobsOhio Ventures Fund.

В 2019 году компания провела посевной раунд финансирования, благодаря которому привлекла $8 млн. Альфа-версия оптического дисковода была разработана Folio Photonics в 2024 году, а бета-версия второго поколения была представлена в прошлом году. В феврале этого года компания привлекла ещё $2,56 млрд в рамках посевного раунда. Теперь разработка продвинулась достаточно далеко, чтобы убедить инвесторов вложить средства в её дальнейшее развитие в рамках первого полноценного раунда финансирования.

Полученные средства компания планирует направить на ускорение перехода от разработки технологий к коммерциализации, в том числе на расширение инженерной и операционной команд в Огайо, где находится её штаб-квартира.

Также компания планирует активизировать взаимодействие с крупными партнёрами-гиперскейлерами, обеспечить коммерциализацию платформы архивного хранения и слоя знаний, а также масштабировать подготовку к производству и расширить стратегические отраслевые партнёрства.

Разрабатываемые Folio Photonics оптические диски содержат до 32 слоёв при стоимости хранения от $3 за Тбайт данных. Данные хранятся в точках нанофотонной оптической среды в виде флуоресцентных сигналов, генерируемых лазерными импульсами.

Диски WORM (Write Once, Read Many) с поддержкой чтения без возможности изменения или удаления данных могут хранить информацию от 50 до 100 лет. Оптические диски Folio Photonics первого поколения могут вмещать от 1 до 2 Тбайт данных, при этом несколько дисков можно устанавливать в один картридж. Компания запатентовала базовую технологию и три года назад привлекла менеджера по инжинирингу для помощи в разработке собственного оптического дисковода.

Накопитель и носители информации разработаны с учётом возможности интеграции с существующими производственными экосистемами, что позволит ускорить коммерциализацию решения, запланированную на 2027 год.

В Folio считают, что компания сможет изменить текущий рынок архивирования данных, объём которого, по прогнозам, превысит $12 млрд к 2028 году, благодаря превосходству её решения по экономической эффективности и скорости по сравнению с ленточными накопителями. Ожидается, что ИИ будет генерировать огромные объёмы данных, которые необходимо будет архивировать, что значительно увеличит рынок архивирования в будущем. Folio называет это инфраструктурой уровня знаний для эпохи ИИ — фундаментальной инфраструктурой, которая хранит данные, на основе которых обучаются ИИ-модели.

Генеральный директор Стивен Сантамария (Steven Santamaria) отметил, что сейчас генерируется больше данных, чем существующая инфраструктура может вместить. «Сегодня существует большой и растущий потенциальный рынок традиционного архивного хранения — и мы намерены занять на нем лидирующие позиции. Но ещё большая возможность заключается в том, что будет дальше: слой знаний, который потребуется искусственному интеллекту. Старые данные — это будущая интеллектуальная информация. GPU генерируют интеллектуальную информацию — Folio сохраняет её», — заявил он.

Помимо Folio Photonics также занимаются разработкой решений в сфере архивного хранения данных такие компании, как Biomemory, Cerabyte, Ewigbyte, Holomem, Microsoft (Project Silica) и Optera.

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