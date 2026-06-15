Mimulus анонсировала услугу архивирования данных с использованием ДНК

Компания Mimulus сообщила о создании карты хранения данных Glacier Storage Card размером с банковскую карту, использующей кодирование данных молекулярной ДНК. Компания обещает, что новинка сможет хранить до 1 Эбайт данных не менее 10 тыс. лет.

Mimulus разрабатывает технологию т.н. молекулярного архивирования (MAT) с использованием ДНК-хранилищ, обеспечивающую обычную для ДНК-хранилищ долговечность (>99,9999% целостности файлов после 10 тыс. лет), высокую плотность, невосприимчивость к вредоносным программам, воздушный зазор, химическую стабильность, отсутствие необходимости пересборки хранилища (resilvering) и низкое энергопотребление.

Разработанная Mimulus технология позволяет сжимать двоичные данные и кодировать их посредством кастомного алгоритма в последовательности оснований ДНК (A, T, G, C). Они синтезируется в нити ДНК с использованием собственной платформы Mimulus MAT CMOS, позволяющей собирать молекулы ДНК с высокой производительностью (данные не приводятся). Синтезированная ДНК помещается в карту Glacier Data Storage Card.

Однако как такового привода нет. Клиенты загружают свои файлы для архивирования на портал Mimulus, а через некоторое время получают запакованную карту Glacier. Когда клиенту потребуется извлечение данных, карта отправляется обратно Mimulus, сотрудники которой вскрывают контейнер, извлекают ДНК с помощью запатентованного биологического праймера, секвенируют его, восстанавливают двоичные данные и отправляют их клиенту в течение 48 ч. с момента получения карты. При этом не уточняется, получают ли клиенты свои карты назад после этого процесса, и могут ли они выбирать отдельные файлы для восстановления.

Mimulus заключила соглашение с GenScript Biotech, поставщиком технологий синтеза ДНК на основе CMOS, о создании «первого в мире хранилища для молекулярного архивирования». GenScript имеет валидированную производственную платформу, способную параллельно синтезировать 8 млн олигонуклеотидов на одном чипе. Mimulus предлагает для предварительного резервирования три варианта Glacier Storage Card: GB (ёмкость до 1 Тбайт), TB (до 1 Пбайт) и PB (до 1 Эбайт). Сайт Blocks & Files отметил нестыковки: в одном месте указано, что ёмкость карты PB составляет до 1 Эбайт, в другом — что до 2,4 Эбайт.

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