Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком

Французский разработчик и SRE (Site Reliability Engineer) Амин Раити (Amine Raiti) объявил настоящую войну облачным гиперскейлерам, включая AWS, Google Cloud и Microsoft Azure. Он потребовал от них отказа от огромных комиссий за прекращение использование услуг. В противном случае гиперскейлерам грозит бесконечный поток сгенерированного ИИ сатирического музыкального контента, сообщает The Register.

Раити, работающий в некой финансовой организации, находящейся под надзором европейского центробанка, выбрал оружием генерируемые ИИ песни, сатирические стихи и музыкальные пародии, от K-pop до финской польки и музыки в стиле Шопена, назвав свою кампанию «Операция индюк» (Operation Dindon). Идея появилась, когда Раити работал управленцем в одной из французских Adtech-компаний. Бизнес был связан многолетними облачными договорами, которые действовали даже на фоне падения выручки компании и сокращения штата. Хотя конкретные облачные провайдеры в тех увольнениях не обвиняются, именно тогда привязка к вендору якобы перестала быть для Раити абстрактной технической проблемой.

Требования организатора интернет-протеста чрезвычайно просты: гиперскейлеры должны дать клиентам возможность отказаться от многолетних соглашений, если бизнес заходит в финансовый тупик, прекратить взимать огромные средства за выгрузку данных из своих облаков и обеспечить отказ от проприетарных сервисов гиперскейлеров без огромных трат на миграцию. Журналистам Раити привёл вопиющие примеры. По его словам, одна конфигурация AWS NAT Gateway может обойтись в €6,7 тыс. ($7777) ежегодно за функциональность, которую, по его словам, администраторы Linux-систем обеспечивали ещё в конце 1990-х гг. Управляемые Kubernetes-сервисы могут обходиться ежегодно в €14 тыс. ($16251) и более.

В отличие от обычных разговоров, не уходящих дальше отдельных IT-команд или публикации постов в LinkedIn, Раити превратил свой протест в настоящее представление, создав сатирический музыкальный сериал «Легенда об индюке» (The Legend of Dindon). Главный герой — вымышленный индюк, регулярно попадающий в зависимость от облачных сервисов и не способный выбраться из ловушек. Каждая серия посвящена отдельной проблеме: скрытым расходам, юридическим привязкам к вендорам или, например, завышенным тарифам. В начале мая Раити опубликовал т.н. «Железный ультиматум» (Iron Ultimatum) на 11 языках, адресовав его AWS, Google и Microsoft.

Организатор музыкальных протестов готов даже выпустить хвалебный поэтический сборник с похвалами в адрес облачных компаний, если те проведут значимые реформы. Если нет — операция продлится бессрочно, благо, создание одного трека занимает около двух минут, а обойдётся это не дороже €50/мес. «Коллекция» Раити уже включает порядка 50 сгенерированных ИИ треков. Сами облачные гиганты пока не ответили на ультиматум и до объявленного «дедлайна» в сентябре остаётся довольно много времени. Впрочем, нередко они и сами обвиняют друг друга в огромных платежах за отказ от сервисов и выгрузку данных.

