Представлен 48-узловой ИИ-сервер Firefly CSC2-N48SPK3 с архитектурой RISC-V

Компания Firefly анонсировала многоузловой сервер CSC2-N48SPK3, предназначенный для решения ИИ-задач. Суммарная заявленная производительность этой системы, выполненной на архитектуре RISC-V, достигает 2880 TOPS на операциях INT4.

Устройство получило форм-фактор 2U с 48 вычислительными узлами. Каждый из них содержит процессор SpacemiT Key Stone K3 с восемью 64-битными ядрами RISC-V X100M с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 8/16/32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 2.2 вместимостью 128 Гбайт. Говорится о полной поддержке профиля RVA23.

Кроме того, в состав сервера входит один узел управления с процессором Rockchip RK3588: он содержит по четыре ядра Cortex-A76 (2,4 ГГц) и Cortex-A55 (1,8 ГГц), а также графический блок Arm Mali-G610 и нейропроцессорный узел (NPU) с производительностью до 6 TOPS. Объём ОЗУ этого узла равен 8 Гбайт. Реализован консольный порт RJ45.

Новинка располагает интерфейсом HDMI с поддержкой видео 1080p60, четырьмя сетевыми разъёмами 10GbE SFP+, двумя портами USB 3.0 и сенсорным дисплеем во фронтальной части, на котором отображаются различные параметры (температура, скорость вращения вентиляторов, сетевые данные и пр.). Опционально предлагается возможность установки до 48 накопителем формата M.2 2280 с интерфейсом PCIe (NVMe): при использовании SSD вместимостью 16 Тбайт суммарная ёмкость подсистемы хранения может достигать 768 Тбайт. Габариты составляют 724 × 430 × 88,8 мм, масса — 23,1 кг. Питание обеспечивают два блока с резервированием и возможностью горячей замены.

Сервер Firefly CSC2-N48SPK3 доступен для заказа по цене $38 829 в комплектации с 48 вычислительными узлами, оборудованными 16 Гбайт оперативной памяти каждый.

