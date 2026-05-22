Представлен сервер Delta Orca на базе Intel Xeon 6 для работы с неструктурированными данными

Компания Delta Computers на конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2026) анонсировала однопроцессорный сервер Delta Orca, построенный на аппаратной платформе Intel Xeon 6. Новинка ориентирована на использование в инфраструктурах Lakehouse, объединяющих гибкость «озёр данных» (Data Lake) и надёжность централизованных хранилищ (Data Warehouse).

Устройство выполнено в форм-факторе 2OU для монтажа в 21″ стойку. В зависимости от модификации задействуется процессор Xeon 6 Granite Rapids-SP (до 80 производительных ядер) или Xeon 6 Sierra Forest-SP (до 96 энергоэффективных ядер) с показателем TDP до 350 Вт. Доступны восемь слотов для модулей оперативной памяти RDIMM/LRDIMM DDR5-6400 (или MCRDIMM-8000) суммарным объёмом до 2 Тбайт.

Сервер допускает установку до 20 накопителей SFF U2 (PCIe 5.0; NVMe) толщиной 7 мм или до 10 устройств такого же типа толщиной 15 мм во фронтальной части. Кроме того, есть два коннектора для SSD формата M2.2280 (PCIe; NVMe). Предусмотрены слот PCIe 5.0 x16 для карты расширения HHHL, по одному порту USB 3.0 Type-A, USB Type-C (сервисный разъем) и Mini DP, сетевой порт управления 1GbE. Говорится о поддержке сетевых адаптеров 400GbE. Питание осуществляется от централизованного шинопровода OCP. Применена система гибридного охлаждения Delta Hybrid Cooling для поддержания работы процессора в режиме Turbo Boost Max в течение продолжительного времени.

Модель Delta Orca, по заявлениям производителя, оптимизирована для работы с неструктурированными данными и объектными хранилищами. Реализованы средства мониторинга и управления в собственной системе Delta BMC (внесено в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК). Среди преимуществ новинки выделяются масштабируемость, высокая пропускная способность и надёжное хранение данных. Сервер уже доступен для предварительного заказа.

