Представлен российский коммуникационный сервер Delta Octopus 6 на платформе Intel Xeon 6

Delta Computers анонсировала отечественный коммуникационный сервер Delta Octopus 6, который продолжает развитие серии Octopus. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel Xeon 6. В зависимости от модификации применяется процессор Xeon 6 Granite Rapids-SP (до 86 P-ядер) или Sierra Forest-SP (до 144 E-ядер) с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 16 слотов для модулей оперативной памяти DDR5-6400/8000. Могут быть установлены два NVMe SSD типоразмера M2.22110.

Благодаря наличию пяти слотов PCIe 5.0 x16 OCP 3.0 возможен монтаж до пяти сетевых адаптеров с пропускной способностью до 400 Гбит/с каждый. Присутствуют сетевой порт управления 1GbE (Delta BMC), разъём USB 3.0 и консольный порт RJ45. Предусмотрен датчик вскрытия корпуса.

Устройство выполнено в форм-факторе 1U с габаритами 600 × 439 × 43 мм. При этом система может монтироваться как в стандартные 19″ стойки, так и в 21″ OCP-шасси. Питание может быть организовано от двух блоков мощностью 800/1300Вт, от централизованного шинопровода OCP (12 В) или от шины питания 48 В телеком-стандарта (Telco Rack).

Платформа Delta Octopus 6 предназначена для использования в сценариях межсетевых экранов нового поколения (NGFW), балансировщиков сетевой нагрузки (Load Balancer), VPN-концентраторов, BRAS/BNG и различных крипто-аналитических приложений. Применяется собственное программное обеспечение Delta BMC и Delta BIOS. Сервер может использоваться на объектах КИИ.

