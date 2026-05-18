Британский ИИ-стартап Fractile привлёк $220 млн на ускорение разработки ИИ-ускорителей

Британский разработчик ИИ-чипов Fractile объявил о завершении раунда финансирования серии B, в рамках которого удалось привлечь $220 млн, что позволит ускорить разработку и коммерциализацию ИИ-ускорителей нового типа. Раунд возглавили компании Accel, Factorial Funds и Founders Fund бывшего гендиректора PayPal Питера Тиля (Peter Thiel) при участии Conviction, Gigascale, 01A, Felicis, Buckley Ventures и 8VC. Инвесторами стартапа также являются бывший руководитель Arm и Acorn Computers Стэн Боланд (Stan Boland), бывший глава Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), компании Kindred Capital, NATO Innovation Fund, Oxford Science Enterprises и несколько бизнес-ангелов.

Fractile была основана в 2022 году Уолтером Гудвином (Walter Goodwin) в бытность его аспирантом Института робототехники Оксфордского университета. Компания разрабатывает чипы, использующие вычисления в оперативной памяти. По словам Гудвин, этот подход позволит создать чипы, обеспечивающие более быструю и менее дорогую обработку данных в больших масштабах при более низком энергопотреблении.

В феврале 2026 года стартап объявил о планах инвестировать в течение следующих трёх лет £100 млн ($135 млн) в развитие бизнеса в Великобритании. Финансирование будет направлено на рост существующих площадок в Лондоне (London) и Бристоле (Bristol), где также построят новый ЦОД. По данным издания The Information, компания Anthropic вела переговоры с Fractile о приобретении чипов для обработки данных, когда оборудование станет доступно в 2027 году.

«С момента основания мы работаем над всем стеком технологий, от фундаментальных исследований в области ИИ до инноваций в производственных процессах и микроархитектуре чипов, активно стремясь к наиболее перспективным решениям и разрабатывая системы, которые преодолевают компромиссы, отвергают парето-границу затрат и задержки в обработке данных и прокладывают путь к изменению того, что мы можем делать с лучшими в мире моделями ИИ», — заявил Гудвин. Он добавил, что после успешного раунда финансирования стартап начал набор сотрудников в Великобритании (Лондон, Бристоль), США (Сан-Франциско) и на Тайване (Тайбэй).

