NEC завершила прокладку подводной кабельной системы EMCS, связывающей Федеративные Штаты Микронезии, Кирибати и Науру

NEC Corporation закончило строительство кабельной системы East Micronesia Cable System (EMCS). Речь идёт о подводных кабелях общей протяжённостью 2250 км, соединяющих Федеративные Штаты Микронезии (ФШМ), Кирибати и Науру. Благодаря новой системе быструю проводную связь получили несколько тихоокеанских островов, ранее полагавшихся только на спутниковое подключение, сообщает Converge! Digest.

Кабель связывает Тараву (Tarawa, Кирибати) с Науру, после чего проходит от Кусаие (Косраэ, Kosrae) до Понпеи (Pohnpei) в ФШМ. В рамках проекта EMCS оперативным управлением займутся FSM Telecommunications Cable Corporation (FSMTCC) и Bwebweriki Net Limited в Кирибати, а также Cenpac Corporation в Науру.

По данным NEC, система позволит уменьшить задержки, повысить надёжность связи и обеспечит лучшую пропускную способность широкополосного интернета. Это обеспечит качественную работу приложений для видеоконференций, цифровых платежей, электронных государственных услуг и будет способствовать цифровизации экономики в регионе в целом. Как заявляют в NEC, прокладка новой системы в очередной раз свидетельствует о многолетнем лидерстве компании в сфере подводных кабельных решений — в её портфолио более 400 тыс. км проложенных по всему миру линий.

Проект поддержали грантами и региональными инфраструктурными инициативами власти США, Австралии и Японии. По словам Converge!, проект EMCS свидетельствует о сохраняющейся геополитической и экономической важности подводных кабельных сетей в Тихом океане. Местные правительства всё чаще считают цифровую кабельную связь приоритетным направлением развития и даже стратегическим активом. Так, Австралия поможет Вануату построить два дата-центра, а Google на деньги военных проложит три подводных интернета-кабеля Pukpuk в Папуа-Новой Гвинее. Оба проекты должны воспрепятствовать усилению Китая в регионе.

NEC продолжает расширять присутствие в Тихоокеанском и Азиатско-Тихоокеанском регионах, наращивая инвестиции в региональные проекты обеспечения связи. Компания стала генеральным подрядчиком системы Candle и отвечает за полный цикл поставок, включая производство кабелей, ретрансляторов, монтаж в море и ввод в эксплуатацию. Система протяжённостью 8 тыс. км обеспечит пропускную способность до 570 Тбит/с и соединит основные цифровые хабы Азиатско-Тихоокеанского региона: Японию, Тайвань, Филиппины, Индонезию, Малайзию и Сингапур. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

