10 Пбайт в 2U-шасси: Dell и Kixoa анонсировали сервер хранения PowerEdge R7725xd на платформе AMD

Dell и Kioxoa анонсировали сервер хранения PowerEdge R7725xd формата 2U, предназначенный для использования в составе ИИ-инфраструктур, который допускает установку до 40 накопителей типоразмера E3.L, а суммарная вместимость в максимальной конфигурации составляет почти 10 Пбайт, передаёт Blocks & Files.

В основу новинки положена аппаратная платформа AMD EPYC 9005 Turin: возможно применение двух процессоров, насчитывающих до 192 вычислительных ядер. Доступны 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 RDIMM общим объёмом до 3 Тбайт. Могут быть задействованы до пяти слотов PCIe 5.0 х16 и разъём OCP3.0. В оснащение входит выделенный сетевой порт управления 1GbE, а дополнительно предлагаются адаптеры 100GbE и 400GbE.

Сервер PowerEdge R7725xd может комплектоваться накопителями Kioxia LC9 вместимостью 245,76 Тбайт каждый. При использовании 40 таких SSD общая ёмкость достигает 9,8 Пбайт. А стойка, насчитывающая двадцать подобных 2U-систем, обеспечит вместимость на уровне 196 Пбайт. Указанные SSD поддерживают скорость последовательного чтения до 12 Гбайт/с и скорость последовательной записи до 3 Гбайт/с. Величина IOPS при произвольном чтении составляет до 1,3 млн, при произвольной записи — до 50 тыс.

Габариты СХД — 802,4 × 482,0 × 86,8 мм. Устанавливаются блоки питания с резервированием мощностью до 3200 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium. Во фронтальной части размерены порты USB 2.0 Type-A, USB 2.0 Type-C и Mini DisplayPort, в тыльной — USB 3.1 Type-A (×2), RJ45 и D-Sub. Заявлена совместимость с Ubuntu Server LTS, Windows Server (с Hyper-V), Red Hat Enterprise Linux и VMware ESXi.

