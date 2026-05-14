К 2035 году Вьетнам намерен построить собственное гособлако и стать «развитой цифровой нацией»

Вьетнамские власти решили построить собственную облачную платформу для правительственных структур и государственных ведомств, чтобы не зависеть от принадлежащих иностранным компаниям сервисам, сообщает The Register. В рамках правительственного постановления Decision 808/QD-TTg, утверждающего развитие 20 стратегических технологий в стране для обретения технологического суверенитета, предусмотрено и создание «независимого» облака.

Предполагается добиться национального суверенитета данных и обеспечить кибербезопасность для «цифрового правительства» и ключевой инфраструктуры цифровой экономики. Необходимо сформировать централизованную и безопасную цифровую инфраструктуру для обслуживания национальной цифровой трансформации и постепенно заменить иностранные облачные сервисы, используемые государственными ведомствами — это снижает риск утечек данных, в том числе секретных.

Новые меры свидетельствуют о том, что вьетнамское правительство, как и многие другие, опасается проблем с зарубежными облачными провайдерами, которые обязаны выполнять чужие законы. Невозможность обеспечить полный суверенитет в своё время подтвердила Microsoft. Последняя, наряду с Google и Tencent Cloud, пока не построила своих мощностей во Вьетнаме, тогда как AWS намерена открыть одну из своих локальных зон доступности (Local Zones) в Ханое, а Alibaba Cloud собирается построить в стране дата-центр. Кроме того, интерес к рынку выразила и Huawei Cloud.

Вьетнамские власти приветствуют присутствие в стране гиперскейлеров, и недавно встречались с представителем AWS для обсуждения развития сотрудничества. Тем не менее, выполнение правительственных задач на площадках зарубежных гиперскейлеров прямо нарушает местные законы, требующие хранения персональных данных в пределах Вьетнама.

В числе прочих технологий, которые Вьетнам намерен развивать числятся крупная ИИ-модель, виртуальные ассистенты, ИИ для управления камерами, оценки кредитных рисков и т. п. Также страна желает получить национальный брандмауэр нового поколения, антивирусное ПО, SIEM-систему следующего поколения, постквантовое шифрование и др. В числе прочего планируется развивать переработку редкоземельных элементов, нарастить компетенции в сфере 5G, научиться строить промышленных роботов и управлять ими, совершенствовать технологии разработки полупроводников.

Времени немного — программа Decision 808 должна быть полностью реализована уже в 2030 году. Тогда же Ханой рассчитывает перевести в онлайн все ключевые правительственные сервисы и развить цифровую инфраструктуру для социальной защиты, борьбы с преступностью, обеспечения национальной безопасности и поддержки науки и инноваций. А уже в 2035 году Вьетнам намерен стать «развитой цифровой нацией», где базы с национальными данными о населении станут основой для создания умного цифрового правительства, в котором принятие решений будет осуществляться на основе поступления информации в режиме реального времени, а граждане «получат персонализированные, автоматизированные и удобные цифровые услуги, адаптированные к различным событиям их жизни».

В конце 2025 года сообщалось, что Вьетнам готовится стать «следующим Сингапуром» и привлекает всё больше инвестиций в цифровые технологии. Например, G42 из ОАЭ подписала соглашение о строительстве трёх дата-центров во Вьетнаме за $1 млрд.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: