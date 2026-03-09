Google выделила $50 млн на устранение суперзагрязнителей из окружающей среды

Компания Google присоединилась к инициативе Super Pollutant Action, обязавшись выделить до 2030 года $50 млн на удаление из окружающей среды т.н. «суперзагрязнителей» — веществ, более опасных для атмосферы и климата, чем углекислота, в т.ч. метан и фторсодержащие газы. В инициативе уже участвуют компании Amazon и др., в общей сложности рассчитывающие инвестировать $100 млн, сообщает Datacenter Dynamics. Предполагается, что собранные средства помогут нарастить финансирование проектов, снижающих использование суперзагрязнителей.

Организатором инициативы выступила коалиция Beyond Alliance, уделяющая основное внимание решениям, способным благоприятно сказаться на климате уже в ближайшей перспективе. Для этого предлагается масштабировать инвестиции в высокоинтегрированные климатические решения и снижение выбросов парниковых газов помимо CO 2 . По некоторым данным, на суперзагрязнителях различной природы лежит минимум половина вины за глобальное потепление.

По словам Google, суперзагрязнители являются «ключевой» частью уравнения, призванного снизить глобальное потепление. Сокращение их использования — жизненно важная мера наряду с удалением из атмосферы избыточной углекислоты. Коалиция Beyond Alliance будет отвечать за исследования, доклады и информацию о проблеме. Она же составит план действий на ближайщее время.

По мнению Beyond Alliance, сейчас решающее десятилетие для климата. Снижение уровня суперзагрязнителей — одна из мер, которая может быстро трансформировать кривую климатических изменений. Сообщается что инициатива демонстрирует, как частный капитал может применяться там, где это нужнее всего — для минимизации глобального потепления, улучшения качества воздуха и незамедлительного достижения измеримых результатов.

Google уже поддержала ряд компаний, ищущих способы удаления суперзагрязнителей с помощью различных технологий. Например, в мае 2025 года она помогла Recoolit и Cool Effect в проекте, призванном устранить из атмосферы более 25 тыс. тонн суперзагрязнителей к 2030 году. В сентябре того же года она заключила соглашение с компанией Vaulted Deep об утилизации 50 тыс. тонн соответствующих отходов.

Впрочем, дисбаланс в сфере защиты окружающей среды сегодня заметен, как никогда. Не так давно сообщалось, что операторы дата-центров используют всё больше экологически небезопасных газовых турбин, а в конце февраля 2026 года появились данные, что корпоративные закупки «чистой» энергии впервые упали в 2025 году после почти 10 лет роста. При этом практически в то же время сообщается, что Microsoft на 100 % компенсировала свои затраты энергии с помощью возобновляемой энергетики.

