Евросоюз анонсировала инициативу EURO-3C по созданию федеративной IT-инфраструктуры

Европейская комиссия анонсировала инициативу EURO-3C, которая предполагает формирование федеративной инфраструктуры «телекоммуникации — облако — периферия». На реализацию проекта выделяется €75 млн. Главной целью инициативы является обеспечение цифрового суверенитета. Финансирование осуществляется по программе Horizon Europe, которая направлена на развитие исследований и инноваций. Ключевые задачи — решение глобальных проблем, цифровая трансформация и повышение конкурентоспособности европейской экономики.

EURO-3C предполагает предоставление передовых цифровых услуг исключительно через региональную европейскую инфраструктуру. Такой подход поможет снизить зависимость от провайдеров из третьих стран, что важно в условиях сложившейся геополитической обстановки. Речь идёт об объединении телекоммуникационных сетей, периферийных вычислений и облачных сервисов в единую интегрированную среду, которая предоставит потребителям доступ к высокоскоростным и безопасным сервисам.

Новая инициатива, как отмечается, соответствует целям предлагаемого закона Digital Networks Act, направленного на укрепление телеком-сектора, развитие высокоскоростных сетей (5G/6G) и усиление кибербезопасности. Кроме того, ожидается дальнейшее расширение сферы ИИ.

В рамках EURO-3C объединятся ведущие европейские компании и организации: телекоммуникационные операторы, поставщики облачных услуг, разработчики ПО, производители оборудования, научно-исследовательские институты и пр. В общей сложности свой вклад в реализацию проекта внесут почти 90 учреждений.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: