ООН приняла резолюцию WSIS+20, закрепившую многостороннее управление интернетом

На прошлой неделе прошло заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), посвящённое общему обзору хода осуществления решений Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО, World Summit on the Information Society, WSIS).

Прошедшее заседание завершило процесс, начатый в 2003 году, когда ООН провела первый саммит WSIS, представляющий собой форум для обсуждения роли технологий в обществе. На нём страны-участницы обязались «построить ориентированное на интересы людей, инклюзивное и ориентированное на развитие информационное общество, в котором каждый может создавать информацию и знания, получать к ним доступ, использовать их и делиться ими», а также определились с многосторонними механизмами управления интернетом, включая такие организации, как Инженерный совет интернета (IETF), Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN), Общество интернета (ISOC) и Консорциум всемирной паутины (W3C).

В рамках WSIS правительства, учёные, группы гражданского общества и др. заинтересованные стороны имеют право голоса по вопросам, связанным с цифровым миром. WSIS также координируется управление интернетом с реализацией других целей ООН в области прав человека, справедливого развития и устойчивого развития. В рамках WSIS также был создан Форум по управлению интернетом (IGF) — платформа для обсуждения вопросов государственной политики в области интернета. В частности, IGF был главным инициатором международных дискуссий о законах, регулирующих ИИ.

Следующее заседание ООН, посвящённое общему обзору хода осуществления решений WSIS, было проведено в 2015 году. По его итогам было решено оставить без изменений основные положения первого саммита, обязавшись провести следующее заседание в 2025 году. По итогам недавнего заседания ГА ООН была принята резолюция WSIS+20 (ВВУИО+20), согласно которой IGF будет действовать как постоянный орган, для чего будет выделено соответствующее финансирование.

Как сообщает The Register, ICANN приветствовала это решение как «важный элемент» WSIS+20, отметив, что предоставление IGF постоянного мандата «имеет решающее значение для того, чтобы IGF продолжал служить самой представительной в мире платформой для диалога по вопросам цифрового управления». Также резолюцию поддержала Техническая коалиция за многостороннее взаимодействие (TCCM) — сформированная в 2024 группа технологических компаний и организаций, занимающихся вопросами управления инфраструктурой и сервисами интернета, особенно в части, касающейся IGF и подтверждения существующей многосторонней модели управления интернетом.

TCCM и ICANN выступили против другой инициативы ООН — «Глобального цифрового соглашения» — на том основании, что его принятие может привести к отстранению технологического сообщества от участия в дискуссиях об интернете. В версии соглашения, принятой в 2024 году, признается, что технологические компании заслуживают места за столом переговоров и в WSIS+20 это подтверждается. Эксперты высоко оценили роль резолюции в предоставлении ООН инструментов, необходимых для рассмотрения вопросов управления агентным ИИ (агентного интернета).

