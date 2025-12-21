Китай развернул обширную экспериментальную телеком-сеть, сравнив её с американской ARPANET

Китайские власти на днях сертифицировали исследовательскую телеком-сеть China Environment for Network Innovation (CENI). Пекин рассчитывает, что она поможет КНР оставаться на переднем крае исследований сетевых технологий, сообщает The Register.

По данным государственных СМИ, тесты сети показали, что она способна передать 72 Тбайт за 1,6 часа на расстояние 1 тыс. км — между радиотелескопом в провинции Гуйджоу (Guizhou) и университетом в провинции Хубэй (Hubei). Фактически скорость составляет почти 100 Гбит/с, это хороший результат для передачи данных на большие расстояния — даже если речь шла об эксперименте в контролируемой среде.

У CENI ушло более десяти лет на строительство сети, теперь она связывает 40 китайских городов с использованием 55 тыс. км оптоволокна. Государственные СМИ КНР сообщают, что платформа может поддерживать 128 гетерогенных сетей (разных по архитектуре и протоколам) и проводить 4 096 параллельных тестов гетерогенных сервисов.

Китай нередко разрешает учёным докладывать о своих технологических достижениях на международных конференциях. Так, в ноябре о CENI сообщалось на конференции HEPiX Forum, в основном посвящённой физике высоких энергий.

При этом в презентации CENI сравнивается со старой американской сетью ARPANET, за которой, помимо исследователей, стояли военные, и сетью Global Environment for Network Innovations (GENI) — считается, что именно они легли в основу современного интернета. ARPANET и GENI уже не функционируют, хотя многие государства и организации имеют более современные исследовательские сети.

В ходе презентации на площадке HEPiX отмечалось, что одна из целей CENI — разработка сетевых инноваций «на 5-10 лет с опережением индустрии». Также сообщалось, что китайские техногиганты Huawei и Baidu использовали сеть для тестирования своих технологий. Последняя применила CENI для перемещения корпуса данных при решении задач по обучению ИИ и инференсу.

Поскольку Китай стремится создать собственную, независимую ИИ-экосистему, CENI может послужить весьма полезным инструментом для поддержки этих усилий. При этом ещё пять лет назад Huawei предложила Международному союзу электросвязи (ITU) план по отказу от TCP/IP и переходу разработанное её решение New IP.

