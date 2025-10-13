«Инферит» представил российские 2U-серверы для ИИ на базе Intel Xeon Emerald Rapids

Российский поставщик IT-решений «Инферит» (ГК Softline) анонсировал серверы на аппаратной платформе Intel. Дебютировали модели UR2X2G4V1-D24, GR2X2G4V1-D24, UR2X2G4V1-D12 и GR2X2G4V1-D12 для решения различных задач.

Все новинки выполнены в форм-факторе 2U. Они могут нести на борту два процессора Intel Xeon Sapphire Rapids или Xeon Emerald Rapids с TDP до 350 Вт. Поддерживается до 8 Тбайт оперативной памяти DDR5-4400/4800 в виде 32 модулей.

Модель Inferit UR2X2G4V1-D24 предназначена для комплексных вычислений, виртуализации, облачных сервисов и работы с большими данными. Во фронтальной части расположены 24 отсека для SFF-накопителей SAS/SATA/NVME с поддержкой горячей замены. Доступны два слота PCIe 5.0 x16 и четыре слота PCIe 5.0 x8 для карт полной высоты, а также два разъёма OCP 3.0 (PCIe 5.0 x8). Предусмотрены выделенный сетевой порт управления 1GbE (RJ45), последовательный порт, разъёмы USB 3.0 и D-Sub. Установлены два блока питания мощностью 1300 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum.

Вариант Inferit GR2X2G4V1-D24 имеет аналогичные технические характеристики, но оснащается двумя ИИ-ускорителями на базе GPU суммарной мощностью до 600 Вт. Система ориентирована на развёртывание языковых моделей, обучение ИИ, 3D-визуализацию и 3D-рендеринг, работу с большими данными, комплексные научные вычисления, виртуализацию и облачные сервисы. Задействованы два блока питания на 2000 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum.

Сервер Inferit UR2X2G4V1-D12, в свою очередь, подходит для комплексных вычислений, виртуализации и облачных сервисов. Он оборудован 12 лицевыми отсеками для LFF/SFF-накопителей SAS/SATA/NVMe с поддержкой горячей замены. Прочие характеристики аналогичны версии Inferit UR2X2G4V1-D24.

Наконец, модификация Inferit GR2X2G4V1-D12 схожа с версией GR2X2G4V1-D24, но при этом оснащена 12 посадочными местами для накопителей LFF/SFF. На все серверы опционально предустанавливается фирменная ОС «МСВСфера». Базовая гарантия составляет три года с возможностью продления до пяти лет.

«Мы укрепляем свои позиции на рынке ИТ, развивая линейки собственных продуктов для бизнеса и госсектора. Новая серия серверов — это топовое решение в нашей продуктовой линейке для крупного бизнеса, науки и госучреждений. Конструируя их, мы ориентировались не только на производительность — надёжность, масштабируемость и минимум отказов были не меньшими приоритетами», — говорит «Инферит Техника».

