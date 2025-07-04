«Инферит» представил российские GPU-серверы с СЖО на платформах AMD и Intel

Российский поставщик IT-решений «Инферит» (ГК Softline) анонсировал отечественные GPU-серверы, предназначенные для работы с ИИ-моделями, инференса, глубокого обучения и других ресурсоёмких задач. Новинки оснащены системой жидкостного охлаждения.

Серверы предлагаются в одно- и двухпроцессорных конфигурациях. В первом случае могут применяться чипы AMD Threadripper Pro 5000 WX, 7000 WX, EPYC 9004 (Genoa) и EPYC 9005 (Turin) или изделия Intel Xeon W-2400/2500/3400/3500, Xeon Sapphire Rapids, Xeon Emerald Rapids и Xeon 6. Двухсокетные версии несут на борту процессоры AMD EPYC 9004/9005 или Xeon Sapphire Rapids / Emerald Rapids и Xeon 6. Объём оперативной памяти достигает 2 Тбайт.

Максимальная конфигурация предполагает установку до восьми PCIe-ускорителей. Могут использоваться карты AMD W7800 и W7900 или NVIDIA RTX 5090, RTX 6000 ADA, L40, L40S, H100, H200 и RTX Pro 6000. Подсистема хранения данных выполнена на основе высокоскоростных SSD.

Для охлаждения задействованы два контура — жидкостный и воздушный с тремя вентиляторами (6200 об/мин). За питание отвечают до четырёх блоков мощностью 2000 Вт в режимах 4+0, 3+1, 2+2. Серверы наделены средствами удалённого мониторинга, которые позволяют анализировать работу охлаждения и других компонентов в реальном времени.

Говорится о совместимости с «МСВСфера Сервер» 9, Ubuntu, Windows 10 и Windows Server. В качестве потенциальных заказчиков «Инферит» называет ИИ-разработчиков, аналитиков данных, конструкторов и других специалистов, которым требуется высокая производительность для решения различных задач. На машины предоставляется двухлетняя гарантия, которую можно расширить до трёх или пяти лет. Клиентская поддержка осуществляется специалистами «Инферит» на всей территории России.

«Новый Multi-GPU сервер Inferit — это ответ на запрос рынка на надёжные, производительные и при этом удобные в эксплуатации решения. Благодаря партнёрству с разработчиком систем жидкостного охлаждения нам удалось реализовать модель, которая справляется с самыми требовательными задачами, сохраняя эффективность и доступность», — говорит руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника».

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