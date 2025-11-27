Вот тебе, закупщик, и «Юрьев день»

Российский поставщик IT-решений «Инферит» (ГК Softline) запустил для новых клиентов акцию с символическим именем «Юрьев день», в рамках которой до конца года компания предлагает некоторые продукты со скидкой и даёт возможность зафиксировать цену на лицензии. По словам компании, акция призвана ускорить переход организаций на российское ПО. Кроме того, неопределённость в налоговой политике государства в будущем может привести к заметному росту цена на ПО.

В рамках акции новым клиентам предлагается скидка 40 %, но касается она только трёх продуктов «Инферит»: RHEL-совместимая ОС «МСВСфера», система инвентаризации, учёта и контроля ИТ-инфраструктуры «Инферит ИТМен» и FinOps-платформа для управления облачными расходами «Клаудмастер». Чтобы принять в ней участие, необходимо оставить заявку на сайтах соответствующих продуктов в период по 30 декабря 2025 года включительно. Клиент получает право приобретения лицензий по цене на дату получения заявки вендором, говорит компания.

