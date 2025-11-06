«Инферит ОС» и «Эдельвейс» пообещали выпустить защищённые компьютеры с чипами «Эльбрус 2С3»

Российский разработчик операционных систем «Инферит ОС» (входит в группу компаний Softline) и дизайн-центр отечественных электронных систем «Эдельвейс» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве. Партнёры намерены создать семейство защищённых промышленных компьютеров на российском процессоре «Эльбрус 2С3».

Названный чип разработан компанией МЦСТ. Изделие содержит два ядра МЦСТ «Эльбрус» общего назначения с тактовой частотой до 2 ГГц, одно ядро МЦСТ «МГА» ускорителя 2D-графики и шесть ядер ускорителя 3D-графики. Реализованы два канала оперативной памяти DDR4-3200 ECC (до 256 Гбайт ОЗУ на процессор), 16 внешних линий PCI Express 3.1 на базе четырёх контроллеров, четыре канала SATA-3, четыре канала USB 3.0 и пр.

«Инферит ОС» и «Эдельвейс» намерены выпустить специализированные промышленные компьютеры с чипами «Эльбрус 2С3», предназначенные для применения в системах АСУ ТП и на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). В качестве программной платформы на этих устройствах будет применяться специально адаптированная модификация «МСВСфера» от «Инферит ОС». Эта ОС на ядре Linux, как утверждается, предназначена для построения защищённой информационной инфраструктуры. Она входит в реестр отечественного ПО, тогда как отдельные редакции сертифицированы ФСТЭК России.

Технические характеристики будущих индустриальных компьютеров пока не раскрываются. Но отмечается, что они смогут работать в тяжёлых промышленных условиях. «Сочетание аппаратных разработок на "Эльбрусе" с нашей операционной системой создаёт уникальное по уровню защищённости и надёжности решение для самых ответственных задач промышленности и госсектора. Уверена, наше партнёрство внесёт значимый вклад в укрепление технологического суверенитета России», — говорит «Инферит ОС».

