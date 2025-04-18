Массовый выпуск серверных процессоров на предприятиях в России начнётся не раньше 2030 года

Серийное производство российских высокопроизводительных процессоров для серверов на отечественных предприятиях будет освоено не ранее, чем через восемь лет. Об этом, как сообщает ComNews, заявил заместитель директора по развитию АО «МЦСТ» (разработчик чипов «Эльбрус») Константин Трушкин.

По его словам, заводы, способные выпускать серверные чипы по 28-нм технологии, могут появиться в России «на горизонте 2028–2030 гг.». Ещё около трёх лет потребуется на получение массовой партии серверных процессоров с российскими кристаллами в соответствии с запросами участников рынка. Таким образом, в лучшем случае такие изделия в необходимых количествах станут доступны в 2031-м.

Как отмечает Трушкин, организация подобного производства — это сложный технологический процесс. Для его отладки необходим партнёр, готовый «передать на завод дизайн сложной микросхемы» и совместными усилиями выявить возможные проблемы. Из-за высокой трудоёмкости такого проекта необходима поддержка, которую, по мнению Трушкина, могли бы оказать регуляторы. Переход на российские процессоры важен в связи со сформировавшейся геополитической обстановкой и санкциями, которые затрудняют закупки зарубежного оборудования.

Трушкин считает, что «МЦСТ» станет первой отечественной компанией, которая сможет освоить массовый выпуск высокопроизводительных серверных процессоров на российском заводе. По его словам, изделия «Эльбрус» благодаря своей архитектуре позволяют получать значительную производительность с единицы площади кристалла.

Вместе с тем участники рынка говорят, что, помимо создания российских серверных чипов, необходимо переписать ПО под новую архитектуру. При этом с портированием софта могут возникнуть серьёзные сложности из-за дефицита квалифицированных специалистов в соответствующей области.

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