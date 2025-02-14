Эксперты прогнозируют охлаждение рынка ИИ-серверов в 2025 году

Технологические санкции США и подготовка цепочки поставок к поступлению на рынок новейшего оборудования NVIDIA, вероятно, приведут к снижению объёмов продаж ИИ-серверов в 2025 году, сообщает The Register со ссылкой на мнение независимых экспертов. Так, TrendForce сообщает, что поставки ИИ-серверов в прошлом году выросли на 46 %, преимущественно благодаря заказам провайдеров облачных сервисов (CSP). В частности, производитель серверов Foxconn объяснил недавний рекордный рост выручки именно продажами ИИ-серверов.

При этом в TrendForce рассматривают несколько вариантов развития событий на рынке серверов в 2025 году из-за неопределённости, царящей в нише ИИ-решений. Наиболее вероятным считается дальнейшее расширение рынка, но с более низким годовым приростом. Впрочем, даже в таких условиях он может превысить 30 % — Microsoft, Meta✴, Amazon и Google намерены увеличить капитальные затраты на ИИ-инфраструктуру. Как ожидается, это будет способствовать поддержке спроса на ИИ-серверы.

Наихудшим сценарием, по оценке TrendForce, причём следующим по вероятности, является рост поставок ИИ-серверов до «всего» 20–25 %. Этот прогноз учитывает ужесточение США экспорта ИИ-чипов в Китай, что создаёт большую неопределённость на рынке. Кроме того, не исключены задержки поставок стоечных решений NVIDIA на основе суперчипов Grace Blackwell — их структура довольно сложна, поэтому масштабное развёртывание откладывается на II половину года.

Более оптимистичный сценарий предполагает, что масштабные проекты в Китае и США (например, Stargate) помогут ускоренному развёртыванию ИИ-серверов. Кроме того, хотя триумф DeepSeek может негативно повлиять на необходимость внедрения большого количества ИИ-ускорителей, он же способен расширить применение искусственного интеллекта, стимулируя рост ИИ на периферии. При удачном стечении обстоятельств поставки ИИ-серверов вырастут в 2025 году почти на 35 %.

Недавно глава IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) уже предсказал, что использование аналогичных решениям DeepSeek экономичных и эффективных технологий не только не приведёт к падению рынка, но, наоборот, значительно увеличит использование оборудования после снижения «порога входа» для применения ИИ-моделей. Схожей позиции придерживаются инвесторы в ИИ-инфраструктуру вроде Blackstone и Brookfield, ожидающие, что спрос на ЦОД и оборудование не уменьшится.

В TrendForce ожидают, что влияние DeepSeek будет способствовать переходу облачных операторов на недорогие чипы собственной разработки, поскольку акцент в последнее время смещается с обучения ИИ на инференс. В результате серверы, оптимизированные для запуска моделей, займут большую часть рынка. Вероятно, рынок серверов станет более сегментированным, поскольку крупные облачные игроки продолжат инвестиции в высокопроизводительные решения, а корпоративные заказчики будут отдавать предпочтение более экономичным альтернативам.

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