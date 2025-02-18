«Коалиция за устойчивый ИИ» займётся вопросами экологического баланса при внедрении ИИ

Прошедший на прошлой неделе в Париже международный саммит AI Action Summit, посвящённый вопросам развития ИИ, запомнится не только анонсом проекта ЕС InvestAI Initiative с бюджетом €200 млрд, призванного сократить отставание Европы от США и Китая в развитии ИИ, но и также созданием «Коалиции за устойчивый ИИ» (Coalition for Sustainable AI), в которую войдут ведущие компании рынка ИИ, в том числе операторы ЦОД, поставщики и разработчики микросхем.

Как сообщает Data Center Dynamics, коалиция объявила, что будет стремиться согласовывать разработку ИИ (как аппаратного, так и программного обеспечения) с экологическими аспектами. Новая коалиция входит в состав «Коалиции за цифровую экологическую устойчивость» (CODES), созданной в 2021 году. Основателями Coalition for Sustainable AI стали Франция, ООН и Международный союз электросвязи (ITU).

К новой коалиции присоединились операторы дата-центров Data4, Verne, EcoDataCenter, Equinix, Sepia Infrastructure и Telehouse, а также провайдеры облачных услуг OVHcloud и IBM. Также её членами стали NVIDIA с AMD и Schneider Electric, Philips, Eviden, Orange, Mistral. Примечательно, что среди участников нет ни одного гиперскейлера, равно как и американских разработчиков ИИ OpenAI и Anthropic. Зато есть многочисленные НПО и высшие учебные заведения, а также правительства Франции, Великобритании, Чили, Кипра, Дании, Финляндии, Германии, Индии, Италии, Кении, Южной Кореи, Марокко и Норвегии.

Стремительное развитие инфраструктуры ИИ резко увеличило энергопотребление сектора ЦОД, и отрасль вынуждена использовать даже уголь для питания заметно возросших вычислительных мощностей, используемых для обучения всё более крупных ИИ-моделей, что подчёркивает актуальность вопросов защиты экологии при дальнейшем росте рынка ИИ.

В преддверии саммита президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) объявил о французском ответе на американский ИИ-мегапроект Stargate с частными инвестициями на €109 млрд. Также Франция выразила готовность выделить на создание гигантского ИИ-кластера 1 ГВт атомной энергии.

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