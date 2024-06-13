Microsoft арендует у Oracle ускорители NVIDIA для нужд OpenAI

Microsoft снова прибегнет к помощи Oracle для того, чтобы помочь OpenAI расширить вычислительные мощности. По данным The Register, компания арендует ИИ-мощности у Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Microsoft уже вложила в OpenAI огромные средства и, по некоторым данным, владеет почти половиной компании, но, похоже, ресурсов Azure не хватает для того, чтобы ИИ-стартап смог свободно расти.

В ходе последнего квартального отчёта Oracle заявлялось, что компания скоро построит «очень-очень большой дата-центр», около половины которого будет использовать Microsoft. Предполагается, что в нём будет использовано немало ускорителей NVIDIA с СЖО, предназначенных в первую очередь для обучения ИИ-моделей. ИИ-инфраструктура Oracle второго поколения будет существенно производительней первого и спрос на неё будет велик, говорит Oracle.

Так, OCI Supercluster сможет объединить до 64 тыс. суперускорителей NVIDIA Blackwell GB200 посредством RDMA-интерконнекта с ультранизкой задержкой и получит высокопроизводительные хранилища. Суперкластером помимо Microsoft будут пользоваться Adept, Modal, MosaicML, NVIDIA, Reka, Suno, Together AI, Twelve Labs и xAI — Илон Маск (Elon Musk) уже объявил о готовности потратить $10 млрд на облачные серверы Oracle. При этом Oracle предлагает собственный сервис OCI Generative AI, который является конкурентом Azure OpenAI.

Первые слухи о взаимном использовании облачных ресурсов Microsoft и Oracle появились год назад. Впоследствии Microsoft действительно арендовала ускорители NVIDIA у Oracle. Кроме того, компании стали значительно ближе к другу к другу — Oracle разместила свои комплексы Exadata в Azure. Аналогичное решение вскоре появится и в Google Cloud Platform — сервис последней Cross-Cloud Interconnect будет доступен в 11 облачных регионах OCI, а до конца 2024 года должен стартовать проект Oracle Database@Google Cloud.

В последнем квартале быстрее всего у Oracle росла выручка от облачных сервисов лицензионной поддержки. В компании заявляют о крупнейших контрактах в истории на фоне спроса на обучение ИИ-моделей и рекордных уровнях продаж сервисов OCI. При этом клиенты переходят от разовых закупок на многолетнее облачное обслуживание, чего Oracle и добивалась. Обязательства компании (RPO) уже достигли $98 млрд.

В ближайшем будущем Oracle будет наращивать производительность ИИ-инфраструктуры, чтобы клиенты могли пользоваться актуальными моделями, и строить всё больше крупных дата-центров. Ёмкость некоторых ЦОД приблизится к 1 ГВт. По слухам, Microsoft и OpenAI в марте 2024 года изучали возможность строительства кампуса на 5 ГВт за $100 млрд. Кроме того, как считается, Microsoft является одним из крупнейших заказчиков CoreWeave. Прямо сейчас Microsoft стремительно наращивает ёмкость своих ЦОД и ежемесячно вводит в строй по пять ИИ-суперкомпьютеров.

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