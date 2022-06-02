Тестовые кластеры будущего суперкомпьютера El Capitan производительностью 2+ Эфлопс уже попали в TOP500

Официально эру экзафлопсных вычислений открыл не так давно суперкомпьютер Frontier, показавший в тестах устоявшуюся производительность на уровне 1,102 Эфлопс. Хотя неофициально более мощные машины уже год как работают в Китае, США готовит им достойного противника. Это система El Capitan, которая монтируется в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LLNL) в Нью-Мексико. Даже тестовая платформа, состоящая всего из трёх шкафов, уже попала Топ-200 наиболее мощных HPC-систем на планете.

Как и Frontier, основу El Capitan составляют вычислительные узлы HPE Cray EX235a, в которых установлены процессоры AMD EPYC третьего поколения (Milan) и ускорители Instinct MI250X. Три тестовых шкафа получили названия rzVernal, Tioga и Tenaya, и в свежий список TOP500 вошли все трое. Быстрейшей оказалась rzVernal, занявшая 123 место с результатом 4,1 Пфлопс, Tioga расположилась на 135- месте (3,67 Пфлопс), а Tenaya показала всего 2,86 Пфлопс, но и этого хватило для 200 места.

В 2008 году для преодоления планки в 1 Пфлопс потребовалось целое здание и система с 12960 чипами IBM Cell и 6948 процессорами AMD Opteron (IBM Roadrunner). Сегодня втрое-вчетверо быстрее работает один шкаф, включающий в себя от двух до пяти стоек. Когда El Capitan будет полностью введён в строй полностью в 2023 году его производительность должна составить свыше 2 Эфлопс. Впрочем, нынешний лидер TOP500 в лице Frontier также может приблизиться к этому рубежу.

Каждый узел El Capitan содержит пару 64-ядерных процессоров AMD EPYC 7003, а также восемь OAM-модулей Instinct MI250X, поэтому удивляться «способностям» новой системы не стоит — один такой модуль развивает 45-90 Тфлопс, в зависимости от типа вычислений, а в менее точных форматах может показать и свыше 3500 Тфлопс. В качестве интерконнекта используется фирменная сеть Cray Slingshot 11, каждый узел оснащается четырьмя адаптерами. Разумеется, при такой плотности размещения мощностей охлаждение может быть только жидкостное.

По оценкам некоторых экспертов, у США будет лишь два с небольшим года для того, чтобы удержать ведущие позиции в HPC-сегменте, поскольку к 2025 году число китайских систем экзафлопсного класса может вырасти до 10. При этом и у SunWay (ShenWei) OceanLight, и у Tianhe-3 вполне может выявиться потенциал для модернизации. Но тем интереснее будет битва за Зеттафлоп. Возможно, потесниться в итоге придётся и Arm, и x86.

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