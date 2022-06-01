Австралийцы первыми объединили классический суперкомпьютер с квантовым «ускорителем», работающем при комнатной температуре

Специалисты австралийского суперкомпьютерного центра Pawsey дополнили свой новый суперкомпьютер Setonix (2,1 Пфлопс, 341-е место в TOP500) производства HPE квантовым «ускорителем» Quantum Brilliance, отличительной особенностью которого является возможность работы при комнатной температуре, что значительно упрощает установку и эксплуатацию. Впрочем, слово ускоритель взято здесь в кавычки неслучайно.

Австралийско-немецкий стартап Quantum Brilliance для реализации кубитов используется NV-центры в искусственных алмазах. Такие кубиты устойчивы к изменения в окружающей среде, да и взаимодействовать с ними можно массой разных способов. Однако пока Quantum Brilliance предлагает стоечные системы, включающие до пяти кубитов, что по нынешним временам довольно скромно, и лишь к 2025 году рассчитывают создать 50-кубитовый квантовый ускоритель (вот тут уже без кавычек) в форм-факторе PCIe-карты.

Тем не менее, это первая HPC-платформа такого рода, которая объединяет традиционный суперкомпьютер и «комнатный» квантовый вычислитель. Установка будет использоваться для демонстрации и тестирования гибридных квантовых и классических вычислений, для поиска оптимальных подходов к разработке ПО для гибридных систем и создания новых алгоритмов, а также для выявления всех нюансов эксплуатации такого тандема. В идеальном случае процесс переноса задач на квантовый вычислитель должен стать таким же простым, как и, например, на GPU.

В конечном итоге авторы совместного проекта надеются демократизировать квантовые вычисления, сделав их гибкими, удобными в использовании и по-настоящему доступными для массового использования не только в специализированных вычислительных центрах, но и на предприятиях, в обычных дата-центрах, на транспорте или даже в мобильных устройствах.

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