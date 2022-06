BSC и Intel намереваются вместе создать зеттафлопсные суперкомпьютеры на базе чипов RISC-V

Барселонский суперкомпьютерный центр (Centro Nacional de Supercomputación, BSC-CNS) и Intel объявили на конференции ISC 2022 о планах по созданию совместной инновационной лаборатории для разработки суперкомпьютеров нового поколения, которые преодолеют зеттафлопсный барьер, то есть будут в 1000 раз быстрее, чем самые мощные современные суперкомпьютеры.

Зеттафлопсные суперкомпьютеры позволят одолеть проблемы, которые на данные момент не поддаются решению. Например, они будут иметь ключевое значение для создания цифровых двойников Земли, моделирующих климатические модели с высокой точностью для изучения влияния глобального потепления. С их помощью можно будет создавать цифровые двойники человеческого тела, которые помогут предотвратить и лечить такие заболевания как рак. Также они помогут учёным узнать, насколько верны модели Вселенной, которые используются в настоящее время.

Для их создания совместная лаборатория будет разрабатывать чипы на базе открытой архитектуры RISC-V. Ожидается, что лаборатория поможет Европе получить независимость в разработке и производстве чипов, которые можно будет использовать при создании, к примеру, автономных автомобилей или ИИ-решений. В настоящее время микропроцессоры в основном разрабатываются и продаются американскими компаниями, а производятся на Тайване, в Южной Корее и США.

В течение 10 лет совместная лаборатория получит до €400 млн евро инвестиций от Intel и правительства Испании в рамках программы Strategic Project for the Recovery and Economic Transformation of Microelectronics and Semiconductors (PERTE Chip) согласно плану восстановления, трансформации и обеспечения устойчивости (Recovery, Transformation and Resilience Plan), утверждённому кабинетом министров страны на прошлой неделе. Будущая лаборатория будет расположена в кампусе Норд в Политехническом университете Каталонии.

Ожидается, что совместная лаборатория позволит создать 300 рабочих мест для высококвалифицированного персонала, привлечь поток международных инвестиций и заложить фундамент для дальнейшего развития. Отметим, что это не первый опыт сотрудничества BSC-CNS с Intel — организации совместно занимаются HPC-проектами с 2011 года. В прошлом году Intel заключила соглашение о сотрудничестве с SiPearl, европейским разработчиком процессоров для суперкомпьютеров, а в марте этого года пообещала вложить €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе.

