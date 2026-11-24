Отдельные операторы дата-центров в России обратились к клиентам с просьбой самостоятельно определить 10 % мощностей, которые они готовы отдать на нужды государства. Клиентов просят заранее определить, какие именно серверные стойки и сколько энергомощностей те смогут освободить, сообщает РБК.

В частности, письма об этом направили клиентам компании «Датахаус» (бренд DataHouse.ru) и Key Point. В письмах клиентов предупреждают, что в случае отсутствия ответа операторы сами выберут, каких ресурсов лишится клиент при запросе со стороны государства. По словам «Датахауса», компания не требует немедленно передавать ресурсы или высвобождать стойки, а уведомления получили все клиенты, без выделения приоритетных групп. Плата «за период, когда стойки не предоставляются, начисляться не будет». Скидок за готовность высвободить ресурсы не предусмотрено, резерв будет считаться отдельно по каждой площадке. Возможность пересмотра тарифов рассматривается, но решений ещё не принято.

При этом, как сообщает РБК, указ президента требует определить 10 % мощностей самих ЦОД, а о необходимости пересмотра договоров с клиентами в нём не указывается. По имеющимся данным, уведомления направлены и другими операторами, а Selectel и некоторые другие компании уже внесли изменения в оферты. При этом многие операторы уведомлений не рассылают, поскольку ограничены договором и гарантиями по нему, а требования касаются именно мощностей ЦОД, а не клиентов. Поэтому операторы, при необходимости, должны сами решать вопрос резервирования мощностей, иногда расторгая договоры с клиентами и освобождая мощности.

По словам экспертов, сложнее всего придётся тем, чьи ЦОД максимально загружены, и тем, кто загружен крупными якорными клиентами. При этом требование, по заявлению властей, распространяется не только на коммерческие, но и на корпоративные дата-центры. Резерв нужен для обеспечения работы около 900 ресурсов из «белого списка». В Минцифры сообщили, что положение о подкомиссии подготовлено и находится на завершающей стадии утверждения. Совместно с экспертами Минцифры прорабатывает порядок использования резерва мощностей.

По словам экспертов, сегодня около 80 % стойко-мест России приходится на Москву и Подмосковье, загрузка ЦОД близка к 100 %, поэтому создать резерв в 10 % можно только за счёт уже занятых кем-то стоек. При этом запас мощностей под рост есть у каждого оператора, но его закрепление под резерв означает, что оператор потеряет возможность продавать мощности на дефицитном сегодня рынке. Перераспределять мощности выгоднее за счёт клиентов, нарушающих условия договоров, поскольку с ними есть основания не продлевать отношения. При этом для многих давних клиентов цены не менялись годами.

По мнению отдельных отраслевых экспертов, операторы могут предложить в первую очередь съехать маломаржинальным клиентам, а тарифы на аренду мощностей, вероятно, вырастут, поскольку резервные 10 % будут браться из коммерческого оборота, а оплачивать их будут только за фактическое предоставление. Не исключается появление «прерываемого» тарифа, при котором доступа к мощностям могут лишить в любой момент. Кроме того, резерв могут создавать на непопулярных площадках, чаще всего региональных.

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