Компания 1Finity, дочерняя структура японской транснациональной корпорации Fujitsu, анонсировала сетевой адаптер 1Finity Ultra Optical System N100 (1Finity NIC), предназначенный для организации высокоскоростного оптического соединения с низкой задержкой между дата-центрами. Решение ориентировано на современные инфраструктуры ИИ и НРС.

По заявлениям разработчика, 1Finity NIC — это первое в мире изделие в своём классе, способное обеспечить пропускную способность до 800 Гбит/с на расстоянии приблизительно 100 км. Благодаря этому возможно объединение географически разнесённых ЦОД для формирования распределённой инфраструктуры — например, площадок с высоким уровнем выработки возобновляемой энергии и городских объектов с большой нагрузкой.

В адаптере 1Finity NIC применена проприетарная технология xRDMA (Extend Remote Direct Memory Access), отвечающая за высокоскоростную передачу данных на большие расстояния с низкой задержкой. В частности, xRDMA минимизирует негативное влияние потери пакетов, поддерживая высокую эффективность связи даже между дата-центрами, находящимися на значительном удалении друг от друга.

Новинка выполнена в виде двухслотовой карты расширения полной длины и полной высоты с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Применено воздушное охлаждение. Реализованы два порта QSFP56-DD на 400 Гбит/с, что в сумме даёт 800 Гбит/с. Помимо этого, предусмотрен порт управления RJ45.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: