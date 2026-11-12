До 256 ядер и 96 линий PCIe 6.0: представлены чипы AMD EPYC Embedded 9006

Компания AMD анонсировала процессоры EPYC Embedded 9006 для встраиваемых устройств, корпоративных систем хранения данных, межсетевых экранов нового поколения и пр. В основу изделий, рассчитанных на установку в разъём SP7, положена архитектура Zen 6.

На начальном этапе в семейство вошли шесть моделей, насчитывающих от 64 (Zen 6) до 256 (Zen 6c) вычислительных ядер (см. характеристики ниже). Во всех случаях поддерживается технология многопоточности. Базовая тактовая частота варьируется от 2,55 до 3,6 ГГц, частота в турбо-режиме — от 4,1 до 5,1 ГГц. Объём кеша L3 составляет от 192 до 1024 Мбайт, показатель TDP — от 400 до 600 Вт.

В изделиях реализована 16-канальная подсистема оперативной памяти DDR5. Могут применяться модули RDIMM-8000 и MRDIMM-12800. В первом случае пропускная способность ОЗУ достигает 1,6 Тбайт/с, во втором — 2 Тбайт/с. Говорится о поддержке до 96 линий PCIe 6.0, а также стандарта CXL 3.1. При производстве применяется 2-нм технология.

Утверждается, что новые процессоры обеспечивают в 1,8 раза более высокую пропускную способность на сокет по сравнению с EPYC Embedded 9005. При сетевых нагрузках (DPDK L3fwd) прирост быстродействия достигает 30 %, на задачах хранения и обработки данных (ISA-L) — 50 %. В чипах EPYC Embedded 9006 реализованы развитые средства обеспечения безопасности. Среди них — технологии AMD Root of Trust (ART), сопроцессор безопасности AMD Security Processor (ASP) и Caliptra.

Производитель гарантирует доступность изделий в течение как минимум семи лет. С 15 ноября начинаются поставки процессора EPYC Embedded 9756 со 128 ядрами. Все прочие модели, включая флагманскую EPYC Embedded 9976 с 256 ядрами, станут доступны до конца текущего года.

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