Synology выпустила двухконтроллерную СХД PAS3600 на 12 накопителей SATA

Компания Synology анонсировала стоечную систему хранения PAS3600, разработанную для организаций среднего размера. Новинка построена на аппаратной платформе Intel с двумя контроллерами, функционирующими в режиме «активный — активный».

СХД выполнена в форм-факторе 2U. Задействованы два процессора Xeon D-1726 (6C/12T, 2,9–3,5 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 ECC в базовой конфигурации составляет 16 Гбайт в расчёте на контроллер (расширяется до 256 Гбайт).

Во фронтальной части располагаются 12 отсеков для LFF/SFF-накопителей с интерфейсом SATA-3. Допускается создание хранилищ на основе HDD и SSD, в том числе гибридных вариантов. В комплексе с модулем расширения Synology PAX212 количество накопителей в массиве может быть увеличено до 24: в такой конфигурации суммарная «сырая» вместимость достигает 576 Тбайт (при использовании дисков на 24 Тбайт). Каждый из контроллеров оснащён двумя сетевыми портами 10GbE. Дополнительно могут быть установлены адаптеры 25GbE и FC16/32. Питание обеспечивают два блока с резервированием и возможностью горячей замены.

В качестве программной платформы применяется DSM Enterprise. Говорится о поддержке таких протоколов, как SMB, NFS, iSCSI и Fibre Channel. Заявленная скорость последовательного чтения информации достигает 6053 Мбайт/с, скорость последовательной записи — 3650 Мбайт/с (SMB). Показатель IOPS составляет до 607 тыс. при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт и до 180 тыс. при произвольной записи (NFS).

СХД Synology PAS3600 подходит для задач виртуализации, работы с базами данных и пр. Приём предварительных заказов на новинку уже начался.

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