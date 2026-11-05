MSI выпустила компьютер Cubi NUC WCG на базе Intel Wildcat Lake в полулитровом корпусе

Компания MSI анонсировала компьютер небольшого форм-фактора Cubi NUC WCG для офисного использования. Новинка заключена в корпус объёмом всего 0,55 л, а размеры составляют 135,6 × 112,6 × 40,1 мм. Благодаря этому устройство занимает минимум места на рабочем столе.

В основу положена аппаратная платформа Intel Wildcat Lake. Максимальная комплектация включает процессор Core 7 350 с шестью ядрами (2Р+4LPE; частота до 4,8 ГГц), графическим ускорителем Intel Graphics Xe3 и нейропроцессорным блоком (NPU) с ИИ-производительностью до 17 TOPS. Предусмотрены два слота SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Внутри есть место для одного NVMe SSD типоразмера M.2 2280. В оснащение входят сетевые контроллеры Realtek RTL8125D стандарта 2.5GbE и Realtek RTL8111H стандарта 1GbE, адаптеры Intel Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth 5.4. На фронтальную панель выведены по два порта USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A, 3,5-мм аудиогнездо. Сзади расположены интерфейсы Thunderbolt 4 (DP 2.1 Alt-Mode) и USB 3.2 Type-C, два разъёма USB 2.0 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два коннектора HDMI с поддержкой видео 4K (60 Гц) и DC-гнездо для адаптера питания (в комплект входит блок мощностью 120 Вт).

Компьютер Cubi NUC WCG выполнен в соответствии с концепцией Tool-less 2.0: благодаря удобному двухступенчатому механизму корпус можно быстро открыть без использования инструментов. Такой дизайн облегчает доступ к компонентам и упрощает проведение планового обслуживания, помогая компаниям сократить время простоя и повысить эффективность работы. Кроме того, специальный органайзер для кабелей предотвращает их случайное отсоединение.

Новинка рассчитана на эксплуатацию в круглосуточном режиме. Говорится о совместимости с Windows 11 Home и Windows 11 Pro. Возможен монтаж посредством крепления VESA.

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