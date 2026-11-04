Вышел одноплатный компьютер Banana Pi BPI-M8 — альтернатива Raspberry Pi 5

Полку одноплатных компьютеров Banana Pi прибыло: начался приём заказов на изделие BPI-M8, подходящее для построения устройств с ИИ-функциями. Новинка может рассматриваться в качестве альтернативы изделиям Raspberry Pi 5, цены на которые растут на фоне дефицита чипов памяти.

В основу Banana Pi BPI-M8 положен процессор Allwinner A733, который содержит два ядра Arm Cortex-A76 с частотой до 2 ГГц, шесть ядер Arm Cortex-A55 с частотой до 1,8 ГГц и ядро реального времени RISC-V E902. В оснащение входят графический ускоритель Imagination Technologies BXM-4-64 MC1 с поддержкой OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0, а также VPU-блок с возможностью декодирования материалов 4Kp60/8Kp24 H.265/VP9/AVS2 и кодирования 4Kp30 H.265/H.264. Встроенный нейропроцессорный узел обеспечивает ИИ-производительность до 3 TOPS.

Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля eMMC — 8, 16, 32, 64 или 128 Гбайт. Помимо этого, есть коннектор для чипа UFS и слот для карты microSD. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, контроллер 1GbE с опциональной поддержкой PoE, аудиокодек Allwinner AC101. В оснащение входят интерфейс HDMI 2.0b, по одному порту USB 3.0 Type-A и USB Type-C OTG, три порта USB 2.0 Type-А, гнездо RJ45 для сетевого кабеля, коннектор MIPI DSI (4 линии) и два разъёма MIPI CSI (по 4 линии), 3,5-мм аудиогнездо, 16-контактный коннектор FFC PCIe и 40-контактная колодка, совместимая с Raspberry Pi (GPIO, UART, SPI, I2C, PWM, GND).

Одноплатный компьютер имеет размеры 85 × 56 мм и весит 60 г. При необходимости может быть установлен вентилятор охлаждения с ШИМ-управлением. Питание подаётся через порт USB Type-C (5 В / 4 A). Говорится о совместимости с Android, Linux и Ubuntu/Debian. Цена Banana Pi BPI-M8 в модификации с 64 Гбайт флеш-памяти находится на уровне $100–$110.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: