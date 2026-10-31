Квартальный объём мирового рынка облачных инфраструктур вырос в полтора раза

Компания Synergy Research Group, входящая в состав TechInsights, подвела итоги исследования глобального рынка облачных инфраструктур в III квартале текущего года. Отрасль демонстрирует стремительный рост на фоне повсеместного внедрения ИИ и продолжающейся цифровой трансформации предприятий.

Расходы в течение июля–сентября достигли $168 млрд. Это на 55 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, когда объём сектора находился на уровне $108 млрд. Темпы роста, как отмечается, увеличиваются 12 кварталов подряд.

Лидирующие позиции сохраняет Amazon Web Services (AWS) с долей приблизительно 26 %. На втором месте располагается Microsoft Azure с 19 %, а замыкает тройку Google Cloud с 16 %. Таким образом, на «большую тройку» суммарно пришлось 61 % от общих квартальных расходов на облачные инфраструктуры. Среди поставщиков облачных услуг второго эшелона самую значительную динамику продемонстрировали Oracle, а также неооблачные провайдеры — CoreWeave, Crusoe, Nebius, Fluidstack, Together AI и Nscale. Кроме того, позиции укрепляют Anthropic и OpenAI. При этом быстрый рост доли неооблачных компаний приводит к ослаблению положения традиционных игроков.

Джон Динсдейл (John Dinsdale), главный аналитик Synergy Research Group, подчёркивает, что ИИ полностью трансформировал облачный рынок с точки зрения возможностей предоставления услуг, спроса со стороны клиентов и потенциала расширения. В географическом разрезе отрасль продолжает быстро расширяться во всех регионах мира. При оценке в местных валютах наиболее сильный рост показали Индия, Индонезия, Ирландия, Канада и Тайвань. В Европе крупнейшими рынками являются Великобритания и Германия, но наиболее высокую динамику показывают Ирландия, Норвегия, Дания, Финляндия и Нидерланды. Бесспорным лидером остаются США с долей 44 %.

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