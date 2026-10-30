Altera представила семейство FPGA Agilex 2X

 
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Altera анонсировала линейку FPGA Agilex 2X, флагманом которой выступила модель Agilex 27, сообщает Converge Digest. Она оснащена трансиверами со скоростью до 256 Гбит/с, аппаратными интерфейсами Ethernet на 800 Гбит/с и 1,6 Тбит/с и сетевой архитектурой HyperFlow. Поставка инженерных образцов стартует во второй половине 2027 года.

Agilex 2X предназначены для ИИ-инфраструктуры, сетей Ethernet терабитного класса, систем связи 6G, аэрокосмической отрасли и периферийных ИИ-вычислений. Старшей в серии выступает модель Agilex 27 — её отличают трансиверы со скоростью до 256 Гбит/с, аппаратные интерфейсы Ethernet 800 Гбит/с и 1,6 Тбит/с, а также распределённая внутрикристальная сеть передачи данных, обеспечивающая передачу данных между логическими блоками со скоростью несколько терабит в секунду.

Источник изображения: altera.com

Источник изображения: altera.com

В архитектуре Agilex 27 сочетаются программируемая матрица HyperFlex третьего поколения и новая сеть передачи данных HyperFlow. HyperFlex предусматривает распределение регистров по всей коммутационной структуре чипа, что помогает распределять задержки между этапами обработки данных и производить их конвейерную обработку. HyperFlow отвечает за передачу данных внутри чипа по выделенной внутренней сети, не расходуя ресурсов стандартной программируемой логики. По сравнению с моделями предыдущего поколения Agilex 7 производительность на ватт у новых устройств выросла в 1,8 раза.

Устройства поддерживают интерфейсы PCIe 6.0 и 7.0, память стандартов DDR5, LPDDR5X и LPDDR6, а также стандарт UCIe для чиплетной интеграции. Функции защиты включают безопасную загрузку, подтверждение подлинности устройства, поддержку постквантового шифрования, шифрование Ethernet-трафика MACsec, защиту целостности и шифрование данных при передаче данных по шине PCIe, а также шифрование оперативной памяти на лету.

Модель Agilex 27 предназначена для инфраструктур с высокой пропускной способностью; Agilex 25 — для встраиваемых вычислений и высокоскоростных сенсорных систем; Agilex 23 — для промышленной автоматизации и робототехники; Agilex 22 — для систем управления с большим числом портов ввода-вывода. Все четыре линейки используют единую среду разработки Quartus Prime и ИИ-помощника по проектированию QuartusIQ. Программные средства для Agilex 27 станут доступны в рамках программы раннего доступа в ноябре. Инженерные образцы Agilex 27 появятся во второй половине 2027 года.

Ранее Altera продлила жизненный цикл некоторых FPGA-решений до 2045 года. В минувшем году компания представила малые FPGA семейства Agilex 3 и запустила массовое производство моделей семейства Agilex 5.

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