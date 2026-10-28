Квартальная выручка Seagate в ЦОД-сегменте подскочила на 63 %

Компания Seagate отчиталась о работе в I четверти 2027 финансового года, которая была закрыта 2 октября. Выручка одного из крупнейших в мире поставщиков HDD поднялась в годовом исчислении на 61 %, достигнув $4,2 млрд. Ключевым драйвером роста остаются дата-центры и облачные платформы.

Отмечается, что выручка в ЦОД-сегменте по сравнению с I кварталом предыдущего финансового года подскочила на 63 % — до $3,4 млрд. На эту сферу приходится около 81 % продаж Seagate в денежном выражении. Облачный бизнес демонстрирует устойчивую положительную динамику на протяжении 12 кварталов подряд. По направлению Edge IoT выручка за год поднялась на 52 %, составив приблизительно $784 млн (19 % от общего объёма).

Чистая прибыль год к году взлетела в три раза. Если в I четверти 2026 финансового года компания заработала около $549 млн, или $2,43 в пересчёте на одну ценную бумагу, то теперь — $1,76 млрд, или $7,59 на акцию. Маржа (рентабельность) операционной прибыли в годовом исчислении увеличилась с 26,4 % до 48,8 %.

В ёмкостном плане отгрузки накопителей за отчётный период достигли 220 Эбайт. Это на 21 % больше по сравнению с показателем годичной давности, когда было реализовано 182 Эбайт. Поставки Nearline-устройств выросли на 24 % — со 159 до 198 Эбайт. На все прочие накопители пришлось примерно 22 Эбайт, как и годом ранее.

Во II четверти текущего финансового года Seagate рассчитывает получить от $4,7 до $4,9 млрд выручки. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу, как ожидается, окажется на уровне $9,2±$0,2.

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