Generative Bionics намерена построить в Италии ЦОД для обучения своих человекоподобных роботов

Робототехническая компания Generative Bionics намерена построить в Италии ИИ ЦОД в рамках проекта по разработке человекоподобных роботов для промышленного применения. Предполагается, что дата-центр поможет в их обучении, сообщает Datacenter Dynamics.

Объект Physical AI Data Factory площадью 5 тыс. м2 должен способствовать переходу от лабораторных демонстраций роботов к «надёжному промышленному внедрению» для укрепления европейского суверенитета в сфере разработок «человекоподобной» техники. ЦОД обеспечит сбор данных, обучение моделей и проверку технологий на территории региона.

Компания планирует строить ЦОД в итальянском регионе Лигурия (Liguria), где находится и её штаб-квартира, хотя точное местоположение нового объекта не называется, как и мощность IT-инфраструктуры объекта. Заявлено, что он будет работать на базе инфраструктуры AMD Helios, начало эксплуатации ЦОД запланировано на IV квартал 2027 года.

Это позволит роботам Gene.01 (первой модели компании) непрерывно выполнять задачи в реальных условиях. Собранные данные будут использоваться для обучения ИИ-моделей и совершенствования роботов, в том числе для проверки их способности воспринимать окружающую обстановку, управлять своими действиями, безопасно работать и выполнять поставленные задачи. Всё это необходимо сделать до внедрения роботов на предприятиях заказчиков, пояснили в Generative Bionics.

Каждую физическую среду и конфигурацию робота воссоздадут в виде цифровых двойников, что позволит воспроизводить в виртуальной среде тысячи вариантов планировки, объектов, материалов, условий эксплуатации, сценариев отказов и др., которые было бы непросто воспроизвести в реальности. Обученные и протестированные в симуляции модели будут использоваться в роботах для проверки, а полученные в реальном мире данные — применяться в следующем цикле обучения.

По данным компании, AMD поддерживает её с самого начала. Именно технологии AMD применяются в Gene.01, а теперь станут основой для главного дата-центра.

Компания основана для коммерциализации исследований в сфере «физического ИИ», проводимых Итальянским технологическим институтом (Istituto Italiano di Tecnologia). На данный момент привлечено €70 млн ($78 млн) от инвесторов, включая AMD. Компания намерена построить вторую фабрику по выпуску роботов в другой стране Европы, а третью — за пределами региона для работы на глобальных рынках.

AMD обеспечит высокопроизводительную вычислительную ИИ-инфраструктуру для поддержки строительства ИИ ЦОД, внедрение стоечной системы Helios увеличенной ширины, специально разработанной для ИИ-оборудования. Предполагается, что эта инфраструктура обеспечит масштабируемые вычислительные ресурсы для обучения ИИ, обработки физических и синтетических данных, а также моделирования с использованием цифровых двойников.

В сентябре сообщалось, что Figure AI потратит $3,5 млрд на аренду у Nscale ИИ-мощностей для тренировки своих человекоподобных роботов. При этом сама компания привлекла в полтора раза меньше денег, чем рассчитывает потратить.

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