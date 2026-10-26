В Москве построят ЦОД с собственной газовой электростанцией

В начале 2027 года на юге Москвы начнёт работу ЦОД с собственной газовой электростанцией, которая будет служить в качестве основного источника питания.

По данным компании «Датахаус», которая реализует проект, начало работы нового ЦОД мощностью около 20 МВт намечено на февраль. Его построят на улице Подольских Курсантов внутри МКАД. Первую очередь ЦОД мощностью 10 МВт планируют ввести в июле-августе, ещё 10 МВт — в октябре-ноябре, пишет РБК.

Использовать городскую электросеть для основного питания «Датахаус Южный» в компании не планируют. Эта роль будет возложена на газопоршневые установки, а в качестве резервного источника питания задействуют дизель-генераторы. При такой схеме энергоснабжения к надёжности инженерной инфраструктуры предъявляются повышенные требования, отметили в компании.

«В Москве строительство ЦОД упирается не в спрос, а в доступность электроэнергии. Поэтому мы строим собственную электростанцию вместе с дата-центром. Мы предложили этот подход Москве и получили согласование проекта», — рассказал директор по развитию «Датахауса» Константин Никольский.

Предполагается, что в качестве клиентов нового ЦОД выступят крупные корпоративные заказчики, облачные провайдеры и операторы цифровой инфраструктуры. Компания планирует ещё до ввода ЦОД в эксплуатацию открыть бронирование мощностей, чтобы заранее согласовать с заказчиками объёмы, технические параметры размещения и сроки подключения оборудования. По данным «Датахаус», заказчики уже формируют потребности на 2027–2028 гг.

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