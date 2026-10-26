ASUS выпустила JBOD-массив VS320D-RS78J с поддержкой 78 накопителей

Компания ASUS анонсировала JBOD-массив VS320D-RS78J в форм-факторе 4U для корпоративных платформ хранения данных, систем резервного копирования, крупномасштабных инфраструктур видеонаблюдения и различных сценариев, требующих записи больших объёмов «холодной» информации.

Устройство наделено 78 отсеками для LFF/SFF-накопителей SAS/NL-SAS с вертикальной загрузкой и возможностью горячей замены. Максимальная внутренняя вместимость достигает почти 1,9 Пбайт при использовании HDD ёмкостью 24 Тбайт. Допускается объединение до четырёх таких массивов, что даёт суммарный объём на уровне 7,5 Пбайт.

Новинка имеет конструкцию с резервированием, что обеспечивает максимальную надёжность. В частности, задействованы два модуля расширения с четырьмя портами SAS-3 (SAS Wide Port) и сетевым портом управления 1GbE IPMI. Кроме того, установлены два блока питания мощностью 1600 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum и восемь блоков с вентиляторами. Заявленная доступность находится на отметке 99,9999 %, что гарантирует бесперебойную работу основных бизнес-сервисов.

Решение имеет габариты 810,5 × 434 × 176 мм и весит 38,5 кг без установленных накопителей. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +35 °C.

Кроме того, ASUS выпустила JBOD-массив VS320D-RS12J типоразмера 2U с поддержкой двенадцати LFF/SFF-накопителей SAS/NL-SAS с функцией горячей замены. У этой модели максимальная внутренняя вместимость достигает 288 Тбайт при использовании HDD на 24 Тбайт каждый. Установлены два модуля расширения с пятью SAS-портами и два блока питания мощностью 850 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Размеры составляют 88 × 438 × 515 мм, масса — 16,4 кг.

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